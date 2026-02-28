ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
DCD132/98
الشغف بالصوت
قم بإرساء iPhone/ iPod واستمع إلى أنغام الموسيقى المفضلة لديك. يمكن لهذا النظام الشامل المتكامل تشغيل ملفات DVD، وتشغيل الموسيقى من أجهزة USB وراديو FM، ما يتيح لك حرية الاختيار. يمنحك تصميمه المدمج مرونة حقيقية في اختيار مكان تضعه فيه للاستمتاع بالموسيقى الرائعة في أي مكان بالمنزل.
قاعدة إرساء لأجهزة iPod أو iPhone
20 واط
يوفر راديو FM الرقمي المزيد من خيارات الموسيقى لمجموعة الموسيقى المشغلة بواسطة نظام صوت Philips. ما عليك سوى توليف المحطة التي ترغب في ضبطها بشكل مسبق والضغط باستمرار فوق زر الإعداد المسبق لتذكر التردد. ومع إمكانية تخزين المحطات التي تم ضبطها بشكل مسبق، تستطيع الوصول بسرعة إلى محطة الراديو المفضلة لديك من دون الحاجة إلى ضبط الترددات يدويًا في كل مرة.
مع تفعيل وضع USB Direct (مباشر)، ما عليك سوى توصيل جهاز USB بمنفذ USB الموجود على جهاز Philips وسيتم تشغيل الموسيقى الرقمية الخاصة بك مباشرةً من جهاز Philips.
يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.
المراجعات
لا يتم دعم الموسيقى المزودة بميزة إدارة البيانات الرقمية.