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نظام micro Classic DVD

DCD132/98

الشغف بالصوت

قم بإرساء iPhone/ iPod واستمع إلى أنغام الموسيقى المفضلة لديك. يمكن لهذا النظام الشامل المتكامل تشغيل ملفات DVD، وتشغيل الموسيقى من أجهزة USB وراديو FM، ما يتيح لك حرية الاختيار. يمنحك تصميمه المدمج مرونة حقيقية في اختيار مكان تضعه فيه للاستمتاع بالموسيقى الرائعة في أي مكان بالمنزل.

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اختبر الاسترخاء بالاستمتاع إلى الموسيقى ومشاهدة الأفلام الرائعة

الشغف بالصوت

  • قاعدة إرساء لأجهزة iPod أو iPhone

  • 20 واط

موالفة راديو FM الرقمي باستخدام الإعدادات المسبقة

موالفة راديو FM الرقمي باستخدام الإعدادات المسبقة

يوفر راديو FM الرقمي المزيد من خيارات الموسيقى لمجموعة الموسيقى المشغلة بواسطة نظام صوت Philips. ما عليك سوى توليف المحطة التي ترغب في ضبطها بشكل مسبق والضغط باستمرار فوق زر الإعداد المسبق لتذكر التردد. ومع إمكانية تخزين المحطات التي تم ضبطها بشكل مسبق، تستطيع الوصول بسرعة إلى محطة الراديو المفضلة لديك من دون الحاجة إلى ضبط الترددات يدويًا في كل مرة.

USB Direct (مباشر) لتشغيل الموسيقى بتنسيق MP3 أو تنسيق WMA

USB Direct (مباشر) لتشغيل الموسيقى بتنسيق MP3 أو تنسيق WMA

مع تفعيل وضع USB Direct (مباشر)، ما عليك سوى توصيل جهاز USB بمنفذ USB الموجود على جهاز Philips وسيتم تشغيل الموسيقى الرقمية الخاصة بك مباشرةً من جهاز Philips.

مضخم الجهير الديناميكي للحصول على صوت عميق ومؤثر

مضخم الجهير الديناميكي للحصول على صوت عميق ومؤثر

يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
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  1. لا يتم دعم الموسيقى المزودة بميزة إدارة البيانات الرقمية.