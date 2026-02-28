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تم إيقافه

محطة إرساء لجهاز iPod/iPhone/iPad

DC291/12

استيقظ على صباح مشرق

يمكنك إطلاق العنان للصوت الغني والنقي من جهاز iPod/iPhone/iPad من خلال قاعدة الإرساء DC291/12 من Philips الأنيقة هذه. يمكنك تشغيل الجهاز وشحنه في الوقت نفسه أو استخدام المجموعة كمنبه لتستيقظ على أنغام الموسيقى أو محطة الراديو المفضلة لديك.

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قاعدة الإرساء: التشغيل والشحن

استيقظ على صباح مشرق

  • الألمنيوم

تشغيل وشحن iPod أو iPhone أو iPad

تشغيل وشحن iPod أو iPhone أو iPad

تمتع بموسيقى MP3 المفضلة لديك أثناء شحن جهاز iPod/iPhone/iPad الخاص بك! تسمح لك قاعدة الإرساء بتوصيل الجهاز المحمول مباشرةً بنظام Philips لتتمكن من الاستماع إلى موسيقاك المفضلة بصوت شديد التميز. كما تقوم أيضًا القاعدة بشحن جهاز iPod/iPhone/iPad أثناء التشغيل لتتمكن من الاستمتاع بموسيقاك من دون القلق حول نفاد بطارية المشغل المحمول. يقوم النظام بشحن جهازك المحمول تلقائيًا أثناء تواجده على قاعدة الإرساء.

غلاف من الألومنيوم للحصول على مظهر وملمس عالي الجودة

غلاف من الألومنيوم للحصول على مظهر وملمس عالي الجودة

يتميز الألومنيوم المصبوب بخفة وزنه وقدرته على تحمل البيئات ذات درجات الحرارة العالية، كما يتميز بقوة ومتانة عالية إلى جانب مقاومته للصدأ بشكل جيد.

موالفة رقمية باستخدام المحطات مسبقة الإعداد لراحة إضافية

موالفة رقمية باستخدام المحطات مسبقة الإعداد لراحة إضافية

ما عليك سوى توليف المحطة التي ترغب في ضبطها بشكل مسبق والضغط باستمرار فوق زر الإعداد المسبق لتذكر التردد. ومع إمكانية تخزين المحطات التي تم ضبطها بشكل مسبق، تستطيع الوصول بسرعة إلى محطة الراديو المفضلة لديك من دون الحاجة إلى ضبط الترددات يدويًا في كل مرة.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.