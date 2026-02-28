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DC291/05
استيقظ على صباح مشرق
تمتع بصوت غني ونقي يصدره جهاز iPod/iPhone/iPad من خلال نظام الإرساء الأنيق المصنوع من الألومنيوم. يمكنك تشغيل الموسيقى على جهازك وشحنه في الوقت نفسه، أو استخدام الجهاز كمنبه لإيقاظك على أنغام الموسيقى أو محطة الراديو المفضلة لديك.
الألمنيوم
تمتع بموسيقى MP3 المفضلة لديك أثناء شحن جهاز iPod/iPhone/iPad الخاص بك! تسمح لك قاعدة الإرساء بتوصيل الجهاز المحمول مباشرةً بنظام Philips لتتمكن من الاستماع إلى موسيقاك المفضلة بصوت شديد التميز. كما تقوم أيضًا القاعدة بشحن جهاز iPod/iPhone/iPad أثناء التشغيل لتتمكن من الاستمتاع بموسيقاك من دون القلق حول نفاد بطارية المشغل المحمول. يقوم النظام بشحن جهازك المحمول تلقائيًا أثناء تواجده على قاعدة الإرساء.
استيقظ على نغمات الموسيقى التي تفضلها. حدد محطة الراديو المفضلة لديك أو اختر نغمات مهدئة من جهاز iPod/iPhone/iPad واجعل صباحك مختلفًا كل يوم. تبدأ الساعة في تشغيل ما اخترته بلطف ويتزايد مستوى الصوت تدريجيًا حتى تصل إلى مستوى الصوت الذي اخترته. والآن يمكنك التحكم بطريقة استيقاظك وبدء يومك بطريقة صحيحة في كل مرة.
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