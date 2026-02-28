استيقظ على موسيقى iPod/iPhone/iPad أو نغمات محطات الراديو

استيقظ على نغمات الموسيقى التي تفضلها. حدد محطة الراديو المفضلة لديك أو اختر نغمات مهدئة من جهاز iPod/iPhone/iPad واجعل صباحك مختلفًا كل يوم. تبدأ الساعة في تشغيل ما اخترته بلطف ويتزايد مستوى الصوت تدريجيًا حتى تصل إلى مستوى الصوت الذي اخترته. والآن يمكنك التحكم بطريقة استيقاظك وبدء يومك بطريقة صحيحة في كل مرة.