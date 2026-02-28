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تم إيقافه

DC200/12

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USB Direct (مباشر) لتشغيل الموسيقى بتنسيق MP3 أو تنسيق WMA

USB Direct (مباشر) لتشغيل الموسيقى بتنسيق MP3 أو تنسيق WMA

مع تفعيل وضع USB Direct (مباشر)، ما عليك سوى توصيل جهاز USB بمنفذ USB الموجود على جهاز Philips وسيتم تشغيل الموسيقى الرقمية الخاصة بك مباشرةً من جهاز Philips.

استيقاظ لطيف لتجربة إيقاظ مريحة

ابدأ يومك بالاستيقاظ بلطف على صوت منبه يتصاعد مستوى صوته تدريجياً. تتميز أصوات المنبه العادية الذي تم إعداد مستوى الصوت فيه مسبقاً بكونها إما منخفضة جداً بدرجة غير كافية لإيقاظك أو مرتفعة ومزعجة جداً لدرجة أنك ستستيقظ مرعوباً. اختر أن تستيقظ إما على صوت موسيقاك أو محطة الراديو المفضلة لديك أو صفارة المنبه. يرتفع مستوى صوت منبه الاستيقاظ اللطيف تدريجياً من الانخفاض الشديد إلى الارتفاع المعقول لإيقاظك بلطف.

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