شبكة سمّاعة أنيقة للحماية من الأضرار

لقد تم تصميم شبكة السمّاعة لإضفاء مظهر الفخامة على السيارات. تتألف الشبكة من جزأين - غلاف شبكة معدنية قابل للفك وحلقة بلاستيكية، عند تركيبها على السمّاعة، ستغطي تماماً قبة مكبر الصوت العالي التردد ومخروط مكبر الصوت. هذه الشبكة متينة وصلبة وتحمي السمّاعات من الركلات العرضية والأصابع الغريبة التي من شأنها أن تلحق الأذى بأداء الصوت.