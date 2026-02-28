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سمّاعة سيارة محورية

CSP510/00

مسرح للموسيقى متنقل خاص بك

تسمح لك مكبرات صوت استيريو في السيارة CSP510 من Philips بالإحساس بالموسيقى. تتميز مكبرات الصوت هذه الثنائية الاتجاه وقياسها 13 سم بطاقة بث قصوى تبلغ 180 واط، ومخروط من البوليبروبيلين الخفيف مع مكبر صوت PEI ناعم عالي التردد على شكل قبة لكي تستمتع بصوت نقي يبث تفاصيل الموسيقى الحيّة.

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يتميّز باستيريو ثنائي الاتجاه لتوفير صوت حيّ

مسرح للموسيقى متنقل خاص بك

  • 12.7 سم (5 بوصات)

  • ثنائي الاتجاه

  • طاقة بث قصوى تبلغ 180 واط

مخروط من البوليبروبيلين الخفيف لتوفير صوت نقي

مخروط من البوليبروبيلين الخفيف لتوفير صوت نقي

يستقر غشاء داخل مكبر الصوت فوق ملف صوتي لإنتاج شكل موجي عند تلقي إشارة إدخال. يحوّل هذا الغشاء موجة الإشارة إلى موجة صوتية. يُعد البوليبروبيلين من المواد البلاستيكية التي تم اختراعها الأخف وزنًا على الإطلاق ويُعد مفيدًا لأغشية مكبرات الصوت نظرًا لوزنه وقوته وصلابته وقدرته على تحمّل درجات الحرارة العالية. يوفر المخروط المصنوع من البوليبروبيلين جودة موسيقى عالية من خلال الاستجابة لأصغر إشارة صوتية لإنتاج صوت نقي وحيّ.

مكونات سلكية بسيطة لنهايات مكبر الصوت

مكونات سلكية بسيطة لنهايات مكبر الصوت.

شبكة سمّاعة أنيقة للحماية من الأضرار

شبكة سمّاعة أنيقة للحماية من الأضرار

لقد تم تصميم شبكة السمّاعة لإضفاء مظهر الفخامة على السيارات. تتألف الشبكة من جزأين - غلاف شبكة معدنية قابل للفك وحلقة بلاستيكية، عند تركيبها على السمّاعة، ستغطي تماماً قبة مكبر الصوت العالي التردد ومخروط مكبر الصوت. هذه الشبكة متينة وصلبة وتحمي السمّاعات من الركلات العرضية والأصابع الغريبة التي من شأنها أن تلحق الأذى بأداء الصوت.

المواصفات التقنية

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