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تم إيقافه
CEM2100/00
اختبر البث الحي للموسيقى في السيارة
يسمح لك نظام CEM2100 من Philips بالاستمتاع بموسيقى متعددة المصادرة من CD وUSB ومشغلات MP3 المحمولة في السيارة بطريقة سلسة. يتميّز هذا الجهاز بلوحة أمامية قابلة للفصل ومقاومة للسرقة لتمكين الأمان، وحماية من الصدمات نتيجة المطبّات الخفيفة التي قد تصادفها أثناء التنقل.
قرص مضغوط
USB
تعزز تقنية MAX Sound الجهير والطنين بشكل فوري، مع مضاعفة أداء شدّة الصوت وتمنحك أفضل تجربة استماع مؤثرة على الإطلاق بمجرد لمسة زر. تقوم الدائرة الإلكترونية المعقدة بمعايرة إعدادات الصوت وشدّة الصوت الحالية، ما يحسّن الجهير والطنين وشدّة الصوت لتتخطى مستويات الحدّ الأقصى الأصلية من دون تشويش. فتكون النتيجة النهائية تضخمًا ملحوظًا لكل من نطاق الصوت ومستواه، وتعزيزًا ملحوظًا في الصوت لإضفاء المزيد من الروعة على أي موسيقى.
تسمح لك هذه الوظيفة بالعثور على مسار أو ألبوم بسرعة أكبر من خلال إمكانية استعراض الأغنيات والمجلدات، التي تشكل المحتويات الاعتيادية لأجهزة USB/SDHC. مع الزر المخصّص للمجلد/الأغنية، لا يتطلب البحث سوى ثلاث خطوات بسيطة فقط ألا وهي – الضغط على زر مجلد/أغنية وتدوير مفتاح شدّة الصوت واستخدام الزر لتحديد الخيار. هكذا تسمح لك هذه العملية البسيطة بالبحث في موسيقاك بسرعة وسهولة، وبالتركيز على القيادة.
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