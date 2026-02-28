الاستعراض بحسب المجلد أو الأغنية للبحث السريع أو الوصول السريع

تسمح لك هذه الوظيفة بالعثور على مسار أو ألبوم بسرعة أكبر من خلال إمكانية استعراض الأغنيات والمجلدات، التي تشكل المحتويات الاعتيادية لأجهزة USB/SDHC. مع الزر المخصّص للمجلد/الأغنية، لا يتطلب البحث سوى ثلاث خطوات بسيطة فقط ألا وهي – الضغط على زر مجلد/أغنية وتدوير مفتاح شدّة الصوت واستخدام الزر لتحديد الخيار. هكذا تسمح لك هذه العملية البسيطة بالبحث في موسيقاك بسرعة وسهولة، وبالتركيز على القيادة.