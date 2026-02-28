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CarStudioنظام الصوت في السيارة

CEM2100/00

اختبر البث الحي للموسيقى في السيارة

يسمح لك نظام CEM2100 من Philips بالاستمتاع بموسيقى متعددة المصادرة من CD وUSB ومشغلات MP3 المحمولة في السيارة بطريقة سلسة. يتميّز هذا الجهاز بلوحة أمامية قابلة للفصل ومقاومة للسرقة لتمكين الأمان، وحماية من الصدمات نتيجة المطبّات الخفيفة التي قد تصادفها أثناء التنقل.

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الشغف بالصوت

اختبر البث الحي للموسيقى في السيارة

  • قرص مضغوط

  • USB

MAX Sound للتعزيز الفوري للطاقة

MAX Sound للتعزيز الفوري للطاقة

تعزز تقنية MAX Sound الجهير والطنين بشكل فوري، مع مضاعفة أداء شدّة الصوت وتمنحك أفضل تجربة استماع مؤثرة على الإطلاق بمجرد لمسة زر. تقوم الدائرة الإلكترونية المعقدة بمعايرة إعدادات الصوت وشدّة الصوت الحالية، ما يحسّن الجهير والطنين وشدّة الصوت لتتخطى مستويات الحدّ الأقصى الأصلية من دون تشويش. فتكون النتيجة النهائية تضخمًا ملحوظًا لكل من نطاق الصوت ومستواه، وتعزيزًا ملحوظًا في الصوت لإضفاء المزيد من الروعة على أي موسيقى.

الاستعراض بحسب المجلد أو الأغنية للبحث السريع أو الوصول السريع

الاستعراض بحسب المجلد أو الأغنية للبحث السريع أو الوصول السريع

تسمح لك هذه الوظيفة بالعثور على مسار أو ألبوم بسرعة أكبر من خلال إمكانية استعراض الأغنيات والمجلدات، التي تشكل المحتويات الاعتيادية لأجهزة USB/SDHC. مع الزر المخصّص للمجلد/الأغنية، لا يتطلب البحث سوى ثلاث خطوات بسيطة فقط ألا وهي – الضغط على زر مجلد/أغنية وتدوير مفتاح شدّة الصوت واستخدام الزر لتحديد الخيار. هكذا تسمح لك هذه العملية البسيطة بالبحث في موسيقاك بسرعة وسهولة، وبالتركيز على القيادة.

4 مضخمات صوت مضمّنة × 500 واط لجودة صوت ممتازة

4 مضخمات صوت مضمّنة × 500 واط لجودة صوت ممتازة

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.