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نظام الفيديو في السيارة

CED1700/00

الاستمتاع بالموسيقى والفيديو بطريقة سلسة أثناء التنقل

يُعد Philips CED1700 المزوّد بشاشة WVGA(800x480px)‎ بقياس 17.8 سم/7 بوصات لتشغيل الفيديو والصور نظام الترفيه الفريد لسيارتك. استمتع بالموسيقى والأفلام المتعددة المصادر، ولا تفوّت أي مكالمة بفضل جهاز استقبال Bluetooth®‎.

عرض جميع المزايا

الاستمتاع بالموسيقى والفيديو بطريقة سلسة أثناء التنقل

  • 17.8 سم (7 بوصات)

  • Bluetooth

  • DVD

وضع كاميرا عرض خلفية لزيادة الأمان

وضع كاميرا عرض خلفية لزيادة الأمان

فتحات USB Direct وبطاقة SDHC لتشغيل الموسيقى والفيديو

فتحات USB Direct وبطاقة SDHC لتشغيل الموسيقى والفيديو

بفضل إمكانية النقل الكاملة للملفات، يمكنك بسهولة الاستمتاع بالراحة والمتعة أثناء الوصول السهل إلى المزيد من الموسيقى والصور والفيديو من خلال فتحات USB Direct وبطاقة SDHC المضمّنة.

تحسّن تقنية مضخم الجهير الديناميكي النغمات المنخفضة بطريقة إلكترونية

تحسّن تقنية مضخم الجهير الديناميكي النغمات المنخفضة بطريقة إلكترونية

تنشيط تقنية مضخم الجهير الديناميكي وتحسين ترددات الجهير المنخفضة بطريقة إلكترونية وصولاً إلى إعادة إنتاج الصوت بطريقة متناسقة، وعلى الأخص عند تعيين شدّة منخفضة لصوت مكبر الصوت. ستتمكّن من الاستماع إلى جهير مؤثر في كل الأوقات.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.