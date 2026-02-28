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CED1700/00
الاستمتاع بالموسيقى والفيديو بطريقة سلسة أثناء التنقل
يُعد Philips CED1700 المزوّد بشاشة WVGA(800x480px) بقياس 17.8 سم/7 بوصات لتشغيل الفيديو والصور نظام الترفيه الفريد لسيارتك. استمتع بالموسيقى والأفلام المتعددة المصادر، ولا تفوّت أي مكالمة بفضل جهاز استقبال Bluetooth®.
17.8 سم (7 بوصات)
Bluetooth
DVD
بفضل إمكانية النقل الكاملة للملفات، يمكنك بسهولة الاستمتاع بالراحة والمتعة أثناء الوصول السهل إلى المزيد من الموسيقى والصور والفيديو من خلال فتحات USB Direct وبطاقة SDHC المضمّنة.
تنشيط تقنية مضخم الجهير الديناميكي وتحسين ترددات الجهير المنخفضة بطريقة إلكترونية وصولاً إلى إعادة إنتاج الصوت بطريقة متناسقة، وعلى الأخص عند تعيين شدّة منخفضة لصوت مكبر الصوت. ستتمكّن من الاستماع إلى جهير مؤثر في كل الأوقات.
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