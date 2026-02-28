تحسّن تقنية مضخم الجهير الديناميكي النغمات المنخفضة بطريقة إلكترونية

تنشيط تقنية مضخم الجهير الديناميكي وتحسين ترددات الجهير المنخفضة بطريقة إلكترونية وصولاً إلى إعادة إنتاج الصوت بطريقة متناسقة، وعلى الأخص عند تعيين شدّة منخفضة لصوت مكبر الصوت. ستتمكّن من الاستماع إلى جهير مؤثر في كل الأوقات.