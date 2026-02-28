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CAM110BL/00
تسمح لك ميزة مقاومة الاهتزاز المتطورة بالتقاط مقاطع فيديو رائعة تفخر بها دائمًا عند مشاركتها. نضمن لك الحصول على مقاطع فيديو ثابتة وغير مشوشة باستخدام أجهزة استشعار الجيروسكوب المزود بخوارزميات متطورة. تلتقط أجهزة الاستشعار قياسات للمسافة بين الأرض وعدسات الكاميرا، وتتخذ التعديلات المصححة الضرورية كلما اهتز مسجل الفيديو. كما تمنحك هذه التقنية المتقدمة صورًا خالية من الضباب في كل مرة، ما يسمح لك بالتقاط أفضل اللحظات في الحياة في مقاطع فيديو رائعة.
مع برنامج Windows المضمن، يمكنك مشاركة أفلامك على مواقع ويب مثل YouTube وFacebook وTwitter وVimeo بمنتهى البساطة والسهولة. بالنسبة إلى مستخدمي Mac، يمكنهم التنظيم والتحرير والمشاركة باستخدام iMovie من iLife بمنتهى السهولة. ومع تقنية الضغط المتقدمة، يستطيع تنسيق الفيديو عالي الدقة HD (تنسيق H.264) الذي يستخدمه مسجل فيديو Philips إنشاء ملفات أصغر مما تنشئها مسجلات الفيديو القياسية والكاميرات الرقمية وهواتف الجوال، وذلك من دون أي تخفيض في جودة الفيديو لتتمكن من المشاركة بشكل أسرع! كما يمكن أيضًا استخدام هذه الملفات بواسطة برامج أخرى مثل iPhoto وWindows Movie Maker.
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