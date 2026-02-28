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تم إيقافه

CAM100PK/00

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تصميم صغير ورفيع مناسب لحجم الجيب

المشاركة السريعة عن طريق الإرسال بالبريد الإلكتروني والنشر على Facebook أو YouTube

المشاركة السريعة عن طريق الإرسال بالبريد الإلكتروني والنشر على Facebook أو YouTube

مع برنامج Windows المضمن، يمكنك مشاركة أفلامك على مواقع ويب مثل YouTube وFacebook وTwitter وVimeo بمنتهى البساطة والسهولة. بالنسبة إلى مستخدمي Mac، يمكنهم التنظيم والتحرير والمشاركة باستخدام iMovie من iLife بمنتهى السهولة. ومع تقنية الضغط المتقدمة، يستطيع تنسيق الفيديو عالي الدقة HD (تنسيق H.264) الذي يستخدمه مسجل فيديو Philips إنشاء ملفات أصغر مما تنشئها مسجلات الفيديو القياسية والكاميرات الرقمية وهواتف الجوال، وذلك من دون أي تخفيض في جودة الفيديو لتتمكن من المشاركة بشكل أسرع! كما يمكن أيضًا استخدام هذه الملفات بواسطة برامج أخرى مثل iPhoto وWindows Movie Maker.

اتصال TV مباشر بواسطة سلك HDMI لمشاهدة الفيديو بدقة عالية (HD)

اتصال TV مباشر بواسطة سلك HDMI لمشاهدة الفيديو بدقة عالية (HD)

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.