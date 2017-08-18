يمنع الفلتر ذو الثقوب الصغيرة جدًا دخول أي أوساخ

إن إزالة أي جسيمات صغيرة من القهوة المخمرة يُحدث فرقًا ملحوظًا في جودة القهوة في كوبك. فالفلتر ذو الثقوب الصغيرة جدًا يمنع الأوساخ من التسرّب إلى المياه، ليضمن بالتالي أن يكون كل كوب طازجًا ونظيفًا ولذيذًا.