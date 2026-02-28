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تم إيقافه
BT50B/00
صوت كبير بتصميم صغير بحجم اليد
استمتع بتشغيل الموسيقى لاسلكيًا بواسطة مكبر صوت صغير ومستدير ويسهل حمله. وتساعدك الألوان الزاهية باختيار لون يناسب أسلوبك، أما البطارية المضمّنة والقابلة لإعادة الشحن فتسمح بتشغيل الموسيقى بشكل متواصل أينما كنت.
Bluetooth®
بطارية قابلة لإعادة الشحن
2 واط
قم بتشغيل الموسيقى بصوت عالٍ - في أي وقت وأي مكان. تسمح لك البطارية المضمنة القابلة لإعادة الشحن بالاستمتاع بالموسيقى الخاصة بك من دون فوضى أسلاك الطاقة والبحث غير الملائم عن مأخذ طاقة. استمتع بموسيقى رائعة مع حرية التنقل الآن.
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