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تم إيقافه

سماعة محمولة لاسلكية

BT50B/00

صوت كبير بتصميم صغير بحجم اليد

استمتع بتشغيل الموسيقى لاسلكيًا بواسطة مكبر صوت صغير ومستدير ويسهل حمله. وتساعدك الألوان الزاهية باختيار لون يناسب أسلوبك، أما البطارية المضمّنة والقابلة لإعادة الشحن فتسمح بتشغيل الموسيقى بشكل متواصل أينما كنت.

عرض جميع المزايا

صوت كبير بتصميم صغير بحجم اليد

  • Bluetooth®‎

  • بطارية قابلة لإعادة الشحن

  • 2 واط

منفذ إدخال الصوت لاتصال سهل بكل الأجهزة الإلكترونية تقريبًا

منفذ إدخال الصوت لاتصال سهل بكل الأجهزة الإلكترونية تقريبًا

أداء صوتي متقدم بتصميم صغير

بطارية مضمنة قابلة لإعادة الشحن لتشغيل الموسيقى في أي مكان

بطارية مضمنة قابلة لإعادة الشحن لتشغيل الموسيقى في أي مكان

قم بتشغيل الموسيقى بصوت عالٍ - في أي وقت وأي مكان. تسمح لك البطارية المضمنة القابلة لإعادة الشحن بالاستمتاع بالموسيقى الخاصة بك من دون فوضى أسلاك الطاقة والبحث غير الملائم عن مأخذ طاقة. استمتع بموسيقى رائعة مع حرية التنقل الآن.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.