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تم إيقافه

سماعة محمولة لاسلكية

BT100W/00

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تصميم صغير الحجم وصوت رائع بمجموعة متنوعة من الألوان لإمكانية حمل الجهاز في أي مكان. تم تزويد جهاز BT100 بميزة تشغيل الموسيقى لاسلكيًا عبر Bluetooth المضمّنة، ليكون مثاليًا لكل محبي الموضة الذين يجوبون العالم.

عرض جميع المزايا

احتفظ بأغانيك المفضلة بالقرب منك

  • Bluetooth®‎

  • ميكروفون مضمن للمكالمات

  • بطارية قابلة لإعادة الشحن

  • 2 واط

أداء صوتي متقدم بتصميم صغير

بطارية مضمنة قابلة لإعادة الشحن لتشغيل الموسيقى في أي مكان

بطارية مضمنة قابلة لإعادة الشحن لتشغيل الموسيقى في أي مكان

قم بتشغيل الموسيقى بصوت عالٍ - في أي وقت وأي مكان. تسمح لك البطارية المضمنة القابلة لإعادة الشحن بالاستمتاع بالموسيقى الخاصة بك من دون فوضى أسلاك الطاقة والبحث غير الملائم عن مأخذ طاقة. استمتع بموسيقى رائعة مع حرية التنقل الآن.

دفق موسيقى لاسلكي عبر Bluetooth

دفق موسيقى لاسلكي عبر Bluetooth

يعتبر Bluetooth تقنية اتصالات لاسلكية قريبة المدى تتميز بقوة فائقة وتوفير للطاقة. تسمح لك هذه التقنية بإنشاء اتصال لاسلكي مع جهاز iPod أو iPhone أو iPad أو أجهزة Bluetooth أخرى مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي أو حتى أجهزة الكمبيوتر المحمول. وبالتالي، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك أو الصوت الصادر من ملفات الفيديو أو الألعاب لاسلكيًا عبر مكبر الصوت هذا بكل سهولة.

المواصفات التقنية

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