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تم إيقافه
BT100B/00
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تصميم صغير الحجم وصوت رائع بمجموعة متنوعة من الألوان لإمكانية حمل الجهاز في أي مكان. تم تزويد جهاز BT100 بميزة تشغيل الموسيقى لاسلكيًا عبر Bluetooth المضمّنة، ليكون مثاليًا لكل محبي الموضة الذين يجوبون العالم.
Bluetooth®
ميكروفون مضمن للمكالمات
بطارية قابلة لإعادة الشحن
2 واط
قم بتشغيل الموسيقى بصوت عالٍ - في أي وقت وأي مكان. تسمح لك البطارية المضمنة القابلة لإعادة الشحن بالاستمتاع بالموسيقى الخاصة بك من دون فوضى أسلاك الطاقة والبحث غير الملائم عن مأخذ طاقة. استمتع بموسيقى رائعة مع حرية التنقل الآن.
بفضل الميكروفون المضمن، يمكن استخدامها أيضاً كسماعة هاتف. فعندما تتوفر مكالمة واردة، يتم إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتاً لتتمكن من التحدث عبر السماعة. فهي تعمل بطريقة رائعة، أكنت تتصل لتحديد موعد اجتماع عمل أو تتصل بصديقك من حفلة.
تتيح لك وظيفة منع الاقتطاع تشغيل الموسيقى بصوت أعلى مع المحافظة على مستوى جودة عالية، حتى عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا. وهي تقبل بنطاق من إشارات الإدخال يتراوح بين 300 مللي فولت و1000 مللي فولت، كما تحمي مكبرات الصوت من الضرر المتأتي عن التشويش. تقوم هذه الوظيفة المضمّنة برصد الإشارات الموسيقية عندما تمرّ عبر مضخم الصوت والمحافظة على الذروات داخل نطاق المضخم، مما يؤدي إلى منع تشويه الصوت الناجم عن الاقتطاع من دون التأثير على جهارة الصوت. تنخفض قدرة مكبر الصوت المحمول على إنتاج ذروات موسيقية مع انخفاض مستوى طاقة البطارية، غير أن ميزة منع الاقتطاع تقلّل من الذروات الناجمة عن مستوى البطارية المنخفض، للحفاظ على موسيقى خالية من التشويش.
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