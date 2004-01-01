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    Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL hair removal device

    BRI955/00

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL hair removal device

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    مراجعة كل IPL

    علاج لمرتَين في الشهر فقط لنتائج سريعة

    علاج لمرتَين في الشهر فقط لنتائج سريعة

    كل أسبوعين للبدء - يشكل ذلك نصف عدد العلاجات مقارنةً بالعلامات التجارية الأخرى. تليها علاجات المتابعة مرة واحدة في الشهر. وانتهينا. يستغرق علاج كلا الساقين 8.5 دقائق.

    لطيفة ومريحة مع تقنية SenseIQ

    لطيفة ومريحة مع تقنية SenseIQ

    يتميز جهاز Lumea 9000 Series بخمسة إعدادات إضاءة قابلة للتعديل بسهولة. يقرأ مستشعر SmartSkin لون بشرتك ويساعدك في العثور على الإعداد الأكثر راحة لك. ملحقات ذكية تتكيف مع العلاج لكل منطقة من الجسم.

    For convenience with corded and cordless options

    For convenience with corded and cordless options

    جهاز Lumea من Philips مصمم ليكون مريحًا وسهل الاستخدام. استخدم الجهاز بالسلك للعلاج السريع على مناطق الجسم الأكبر مثل الساقين أو استخدم وضع البطارية اللاسلكي لعلاج مناطق الجسم التي يصعب الوصول إليها بدقة.

    حل كامل للوجه والجسم مع 3 ملحقات ذكية

    حل كامل للوجه والجسم مع 3 ملحقات ذكية

    تتناسب الملحقات المصممة خصيصًا بشكل مثالي مع منحنيات جسمك وتشغل البرامج الأكثر فعالية لكل منطقة من الجسم عند توصيلها. الوجه: تصميم مسطح ونافذة صغيرة مع مرشح للأشعة فوق البنفسجية. الجسم: تصميم منحني إلى الداخل مع نافذة كبيرة. المناطق الدقيقة: تصميم منحني للخارج للمناطق التي يصعب الوصول إليها.

    تم تطوير المنتج بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية ليكون فعالاً وسهل الاستخدام

    تم تطوير المنتج بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية ليكون فعالاً وسهل الاستخدام

    طورت شركة Philips الرائدة في مجال التكنولوجيا الصحية جهاز Lumea بتقنية IPL بالتشاور مع أطباء الأمراض الجلدية، من أجل ضمان استخدام سهل وفعال في أمان منزلك. ويوفّر لك جهاز Lumea بتقنية IPL المستمد من التكنولوجيا المستخدمة في الصالونات الاحترافية علاجًا لطيفًا، حتى في المناطق الحساسة.

    حسّني روتينك بفضل تطبيق Lumea IPL من Philips

    حسّني روتينك بفضل تطبيق Lumea IPL من Philips

    يساعدك تطبيق التوجيه المجاني الذي نقدّمه بوضع جدول لجلسات العلاج والالتزام به، ثم يوجّهك في كل جلسة خطوة بخطوة. تم تنزيله من قِبل أكثر من 2,1 مليون مستخدم.

    مناسب لمعظم ألوان البشرة والشعر

    مناسب لمعظم ألوان البشرة والشعر

    تحتاج IPL إلى تباين بين لون الشعر ولون البشرة، بالتالي، فهي فعالة على الشعر الأشقر الداكن والبني والأسود وعلى البشرة التي يتراوح لونها من الفاتح إلى البني الداكن (I-V).

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