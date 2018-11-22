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Philips StraightCare Essential ThermoProtect straightener BHS378/03 ThermoProtect technology Ionic care for shiny hair Keratin-infused plates 6 LED temperature settings

BHS378/03
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips StraightCare Essential ThermoProtect straightener BHS378/03 ThermoProtect technology Ionic care for shiny hair Keratin-infused plates 6 LED temperature settings

    BHS378/03

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips StraightCare Essential ThermoProtect straightener BHS378/03 ThermoProtect technology Ionic care for shiny hair Keratin-infused plates 6 LED temperature settings

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips StraightCare Essential ThermoProtect straightener BHS378/03 ThermoProtect technology Ionic care for shiny hair Keratin-infused plates 6 LED temperature settings

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