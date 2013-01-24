الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

Bodygroom series 1000

أداة العناية بنظافة الجسم

BG1024/16
التصنيف الإجمالي / 5
5 الجوائز
  • لتشذيب شعر الجسم وحماية البشرة لتشذيب شعر الجسم وحماية البشرة لتشذيب شعر الجسم وحماية البشرة
    -{discount-value}

    Bodygroom series 1000 أداة العناية بنظافة الجسم

    BG1024/16
    التصنيف الإجمالي / 5
    5 الجوائز

    لتشذيب شعر الجسم وحماية البشرة

    تم تصميم آلة الحلاقة Series 1000 خصيصًا للجسم بعكس الأدوات اليدوية أو الكهربائية الأخرى المصممة للوجه. تأتي هذه الآلة مزوّدة بنظام حماية للبشرة فريد من نوعه وتتمتع بتصميم صغير، لتكون مثالية للاستخدام على المناطق الحساسة الأصغر أو أثناء التنقل. إكتشف كلّ المميزات

    Bodygroom series 1000 أداة العناية بنظافة الجسم

    لتشذيب شعر الجسم وحماية البشرة

    تم تصميم آلة الحلاقة Series 1000 خصيصًا للجسم بعكس الأدوات اليدوية أو الكهربائية الأخرى المصممة للوجه. تأتي هذه الآلة مزوّدة بنظام حماية للبشرة فريد من نوعه وتتمتع بتصميم صغير، لتكون مثالية للاستخدام على المناطق الحساسة الأصغر أو أثناء التنقل. إكتشف كلّ المميزات

    لتشذيب شعر الجسم وحماية البشرة

    تم تصميم آلة الحلاقة Series 1000 خصيصًا للجسم بعكس الأدوات اليدوية أو الكهربائية الأخرى المصممة للوجه. تأتي هذه الآلة مزوّدة بنظام حماية للبشرة فريد من نوعه وتتمتع بتصميم صغير، لتكون مثالية للاستخدام على المناطق الحساسة الأصغر أو أثناء التنقل. إكتشف كلّ المميزات

    Bodygroom series 1000 أداة العناية بنظافة الجسم

    لتشذيب شعر الجسم وحماية البشرة

    تم تصميم آلة الحلاقة Series 1000 خصيصًا للجسم بعكس الأدوات اليدوية أو الكهربائية الأخرى المصممة للوجه. تأتي هذه الآلة مزوّدة بنظام حماية للبشرة فريد من نوعه وتتمتع بتصميم صغير، لتكون مثالية للاستخدام على المناطق الحساسة الأصغر أو أثناء التنقل. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل trimming

      لتشذيب شعر الجسم وحماية البشرة

      حتى في المناطق الحساسة

      • نظام حماية البشرة
      • مشط واحد قابل للتثبيت، 3 مم
      • مع بطارية واحدة من نوع AA
      • سلك الاستحمام
      لحماية بشرتك أثناء تشذيب الشعر بدقة تصل إلى 0,5 مم

      لحماية بشرتك أثناء تشذيب الشعر بدقة تصل إلى 0,5 مم

      يحمي نظام حماية البشرة الفريد حتى أكثر المناطق حساسيةً في جسمك، مما يسمح لك بتشذيب الشعر بسهولة بدقة تصل إلى 0,5 مم من دون أن تلامس بشرتك الحافة الحادة من الشفرة مباشرة.

      تشذيب الشعر في أي اتجاه بفضل المشط بدقة 3 مم

      تشذيب الشعر في أي اتجاه بفضل المشط بدقة 3 مم

      تم تصميم هذه الأداة بشكل فريد عبر تزويدها بأداة تشذيب ثنائية الاتجاه ومشط بدقة 3 مم، مما يسمح بالتقاط الشعيرات وقصها حتى عندما تنمو باتجاهات مختلفة. أما بالنسبة إلى الشعيرات الأسمك، فنوصي بالتشذيب مسبقًا بواسطة المشط.

      مع بطارية واحدة من نوع AA، للاستخدام لمدة تصل إلى شهرين

      مع بطارية واحدة من نوع AA، للاستخدام لمدة تصل إلى شهرين

      يمكن استخدام أداة التشذيب الصغيرة هذه والمزودة ببطارية من نوع AA في أي مكان وفي كل الأوقات. تمكّنك بطارية واحدة من استخدام الأداة لمدة تصل إلى شهرين، إنما قد يختلف وقت التشغيل بحسب نوع الشعيرات ووتيرة تكرار عملية الاعتناء بالجسم ونظافته. للحصول على أعلى مستوى من الأداء، لا تستخدم سوى بطاريات Alkaline AA العالية الجودة من Philips.

      سهلة التنظيف ويمكن استخدامها أثناء الاستحمام

      سهلة التنظيف ويمكن استخدامها أثناء الاستحمام

      إن آلة العناية بنظافة الجسم هذه مقاومة للمياه بنسبة 100% ويمكن استخدامها أثناء الاستحمام لتتمكن من غسلها ببساطة عند الانتهاء. للحصول على أفضل النتائج، استخدمها على الشعيرات الجافة قبل الاستحمام.

      مقبض مريح لأعلى مستوى من التحكم

      مقبض مريح لأعلى مستوى من التحكم

      تم تصميم المقبض المطاطي لضمان إمكانية إمساكه بإحكام حتى عندما يكون رطبًا، وذلك لتحكم أفضل أثناء الاستخدام قبل الاستحمام أو خلاله.

      سلك للاستخدام أثناء الاستحمام لتخزين سهل

      سلك للاستخدام أثناء الاستحمام لتخزين سهل

      استخدم سلك الاستحمام لتثبيت أداة العناية بنظافة الجسم في المكان الذي يناسبك. وبذلك، ستتمكن من الوصول إليها بسهولة تامة وتكون دائمًا جاهزة للاستخدام مهما كانت المناسبة.

      ضمان لمدة سنتين ولا حاجة إلى التزييت

      ضمان لمدة سنتين ولا حاجة إلى التزييت

      تم تصميم كل منتجات الاعتناء بالجسم ونظافته التي نقدمها لتدوم طويلاً. وهي تأتي مع ضمان عالمي لمدة سنتَين، كما أنها لا تحتاج أبدًا إلى التزييت.

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        عرض رأس التشذيب
        32  ملليمترًا
        عنصر القص
        أداة تشذيب ثنائية الاتجاه
        راحة البشرة
        • نظام حماية البشرة
        • راحة في المناطق الحساسة

      • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

        عدد إعدادات الطول
        إعداد طول واحد مثبّت

      • الملحقات

        بطاريات مضمّنة
        بطارية AA مضمنة
        سلك الاستحمام
        نعم

      • سهولة الاستعمال

        إعدادات طول مؤمَّنة
        نعم
        رطب وجاف
        • قابلة للغسل بالكامل
        • يمكن استخدامها أثناء الاستحمام وسهلة التنظيف
        تشغيل
        استخدام بدون أسلاك
        لا تحتاج إلى صيانة
        • لا حاجة إلى زيوت
        • ما من حاجة إلى استبدال الشفرات

      • التصميم

        مقبض
        مقبض مريح واستخدام سهل

      • الطاقة

        نوع البطارية
        بطارية AA
        وقت التشغيل
        ما يصل إلى شهرين

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند