تشغيل CD وCD-R وCD-RW

تشتهر Philips بتصنيع منتجات تتوافق مع الكثير من أنواع الأقراص المتوفرة في السوق. ويسمح لك نظام الصوت هذا بالاستمتاع بالموسيقى من CD وCD-R وCD-RW. المقصود بـ CD-RW (متوافق مع أقراص CD المضغوطة القابلة لإعادة الكتابة) هو أن نظام الصوت الخاص بك يستطيع تشغيل كل من الأقراص المضغوطة القابلة لإعادة التسجيل (CD-R) والأقراص المضغوطة القابلة لإعادة الكتابة (CD-RW). أما أقراص CD-R، فيمكن إعادة التسجيل عليها لمرة واحدة فقط ويمكن تشغيلها على أي مشغل CD صوتي، بينما يمكن إعادة التسجيل والكتابة على أقراص CD-RW مرات متعددة ولكن لا يمكن تشغيلها إلا على مشغلات CD صوتية متوافقة.