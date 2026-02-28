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تم إيقافه
AZD102/05
الاستمتاع بموسيقى iPod أو iPhone في أي مكان
يمكنك مشاركة نغمات iPod/iPhone المفضلة لديك مع الجميع وحيثما تذهب. إلى جانب تعددية الوظائف وسهولة الاستخدام، فيتيح الجهاز إمكانية شحن جهاز iPod/iPhone أثناء تشغيله. كما يتيح إمكانية تشغيل أقراص CD وCD-R وCD-RW. أطلق العنان للموسيقى لديك الآن.
قاعدة إرساء لأجهزة iPod أو iPhone
يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.
تشتهر Philips بتصنيع منتجات تتوافق مع الكثير من أنواع الأقراص المتوفرة في السوق. ويسمح لك نظام الصوت هذا بالاستمتاع بالموسيقى من CD وCD-R وCD-RW. المقصود بـ CD-RW (متوافق مع أقراص CD المضغوطة القابلة لإعادة الكتابة) هو أن نظام الصوت الخاص بك يستطيع تشغيل كل من الأقراص المضغوطة القابلة لإعادة التسجيل (CD-R) والأقراص المضغوطة القابلة لإعادة الكتابة (CD-RW). أما أقراص CD-R، فيمكن إعادة التسجيل عليها لمرة واحدة فقط ويمكن تشغيلها على أي مشغل CD صوتي، بينما يمكن إعادة التسجيل والكتابة على أقراص CD-RW مرات متعددة ولكن لا يمكن تشغيلها إلا على مشغلات CD صوتية متوافقة.
تساعد وظيفة "التشغيل العشوائي/الإعادة" على التخلص من ملل الاستماع إلى الموسيقى المشغلة بنفس الترتيب في كل وقت، فبعد أن تقوم بتحميل أغانيك المفضلة على المشغل، كل ما عليك تنفيذه هو تحديد أحد الوضعين "تشغيل عشوائي" أو "إعادة" ليتم تشغيل نغماتك حسب ترتيب أوضاع مختلف. تمتع بتجربة موسيقى مختلفة وفريدة في كل مرة تستخدم فيها المشغل الخاص بك.
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