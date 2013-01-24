اشرب كمية كافية من المياه باستخدام زجاجة أنظف ومياه نقية

زجاجة نظيفة وخالية من الروائح، بفضل تقنية UV-C LED التي تمنع الروائح الكريهة عن طريق تدمير الحمض النووي للبكتيريا المسببة للروائح. وهي عبارة أيضًا عن جهاز محمول لتنقية المياه وتعتبر مثالية للاستخدام في الأماكن الخارجية وأثناء السفر، إذ توفر مياه شرب آمنة من خلال القضاء على 99,999% من مسببات الأمراض المنقولة بالمياه.*