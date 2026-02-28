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سماعة محمولة لاسلكية

AT10/00

استمتع بالموسيقى أينما ذهبت

استمع إلى الموسيقى من مكبر الصوت المحمول الصغير والمتكامل من Philips. اختر مصدر الموسيقى الذي تريده بكل بساطة، أكان تشغيل الموسيقى لاسلكيًا عبر Bluetooth أم راديو FM أم إدخال الصوت أم USB أم بطاقة SD! تمكّنك البطارية المضمّنة والقابلة لإعادة الشحن من تشغيل الموسيقى في أي مكان

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استمتع بالموسيقى أينما ذهبت

  • Bluetooth®‎

  • USB Direct

  • SD

  • موالف FM رقمي

لغاية 20 ساعة من تشغيل الموسيقى

لغاية 20 ساعة من تشغيل الموسيقى

تدوم طاقة هذا المشغّل طويلاً حتى 20 ساعة من التشغيل المتواصل للموسيقى أو الاستماع إلى راديو FM، وكل ذلك بعد عملية شحن واحد.

دفق موسيقى لاسلكي عبر Bluetooth

دفق موسيقى لاسلكي عبر Bluetooth

يعتبر Bluetooth تقنية اتصالات لاسلكية قريبة المدى تتميز بقوة فائقة وتوفير للطاقة. تسمح لك هذه التقنية بإنشاء اتصال لاسلكي مع جهاز iPod أو iPhone أو iPad أو أجهزة Bluetooth أخرى مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي أو حتى أجهزة الكمبيوتر المحمول. وبالتالي، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك أو الصوت الصادر من ملفات الفيديو أو الألعاب لاسلكيًا عبر مكبر الصوت هذا بكل سهولة.

بطارية مضمنة قابلة لإعادة الشحن لتشغيل الموسيقى في أي مكان

بطارية مضمنة قابلة لإعادة الشحن لتشغيل الموسيقى في أي مكان

قم بتشغيل الموسيقى بصوت عالٍ - في أي وقت وأي مكان. تسمح لك البطارية المضمنة القابلة لإعادة الشحن بالاستمتاع بالموسيقى الخاصة بك من دون فوضى أسلاك الطاقة والبحث غير الملائم عن مأخذ طاقة. استمتع بموسيقى رائعة مع حرية التنقل الآن.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.