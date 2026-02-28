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استمتع بالموسيقى أينما ذهبت
استمع إلى الموسيقى من مكبر الصوت المحمول الصغير والمتكامل من Philips. اختر مصدر الموسيقى الذي تريده بكل بساطة، أكان تشغيل الموسيقى لاسلكيًا عبر Bluetooth أم راديو FM أم إدخال الصوت أم USB أم بطاقة SD! تمكّنك البطارية المضمّنة والقابلة لإعادة الشحن من تشغيل الموسيقى في أي مكان
Bluetooth®
USB Direct
SD
موالف FM رقمي
تدوم طاقة هذا المشغّل طويلاً حتى 20 ساعة من التشغيل المتواصل للموسيقى أو الاستماع إلى راديو FM، وكل ذلك بعد عملية شحن واحد.
يعتبر Bluetooth تقنية اتصالات لاسلكية قريبة المدى تتميز بقوة فائقة وتوفير للطاقة. تسمح لك هذه التقنية بإنشاء اتصال لاسلكي مع جهاز iPod أو iPhone أو iPad أو أجهزة Bluetooth أخرى مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي أو حتى أجهزة الكمبيوتر المحمول. وبالتالي، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك أو الصوت الصادر من ملفات الفيديو أو الألعاب لاسلكيًا عبر مكبر الصوت هذا بكل سهولة.
قم بتشغيل الموسيقى بصوت عالٍ - في أي وقت وأي مكان. تسمح لك البطارية المضمنة القابلة لإعادة الشحن بالاستمتاع بالموسيقى الخاصة بك من دون فوضى أسلاك الطاقة والبحث غير الملائم عن مأخذ طاقة. استمتع بموسيقى رائعة مع حرية التنقل الآن.
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