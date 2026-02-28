اكتشف وشارك الموسيقى والمزيد من الميزات من خلال تطبيق DockStudio

يضم تطبيق Philips DockStudio المجاني مجموعة غير محدودة من الميزات الفريدة لسماعات الإرساء الخاصة بك. حيث يمكنك الاستماع إلى آلاف محطات راديو الإنترنت من جميع أنحاء العالم واستعراض مجموعة الموسيقى الخاصة بك ومشاركة ما تستمع إليه مع أصدقائك عبر Facebook أو مشاركة مجموعة صور الفنانين عبر Flickr. يأتي التطبيق مع مشغل الموسيقى Songbird لتتمكن من اكتشاف الوسائط وتشغيلها ومزامنتها بسهولة بين الكمبيوتر الشخصي الخاص بك والأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android. في وضع الساعة، يسمح لك التطبيق بتعيين العديد من التنبيهات الموسيقية المخصصة، كما يقدم تقارير محدثة حول حالة الطقس. أضف إلى ذلك أن التطبيق مجاني تماماً ويمكن تنزيله من Google play.