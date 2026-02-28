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سماعة إرساء مزودة بـ ®Bluetooth

AS351/12

أطلق العنان للموسيقى واشحن الهاتف الذي يعمل بنظام التشغيل Android

توفر مكبر صوت الإرساء AS351/12 من Philips صوتًا رائعًا بأسلوب أنيق. يمكنك إرساء هاتفك الذي يعمل بنظام التشغيل Android لتشغيله وشحنه في الوقت ذاته أو شحن أي جهاز آخر عبر USB. يأتي مكبر الصوت هذا مزود بميزة Songbird لتسهيل مزامنة الموسيقى بين هاتفك والكمبيوتر.

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مع سماعة الإرساء هذه

أطلق العنان للموسيقى واشحن الهاتف الذي يعمل بنظام التشغيل Android

  • للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android

تقنية التدريع لمنع تداخل إشارات الهاتف الجوال

Songbird لاكتشاف الموسيقى وتشغيلها ومزامنتها بين الكمبيوتر الشخصي وAndroid

Songbird لاكتشاف الموسيقى وتشغيلها ومزامنتها بين الكمبيوتر الشخصي وAndroid

يعد Songbird من برامج الكمبيوتر الشخصي وتطبيقات Android البسيطة سهلة الاستخدام. حيث تسمح لك باكتشاف جميع الوسائط وتشغيلها ومزامنتها بسلاسة مع الكمبيوتر الشخصي. كما أن ميزات إدارة الموسيقى السهلة والفعالة تسمح لك باكتشاف فنانين جدد وأنواع موسيقى في البرنامج مباشرةً من خلال متاجر ملفات الموسيقى والوسائط والخدمات ومواقع ويب. شغّل المكتبة والوسائط من الإنترنت وقم بمزامنتها كلها بسلاسة من الكمبيوتر إلى الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android.

اكتشف وشارك الموسيقى والمزيد من الميزات من خلال تطبيق DockStudio

اكتشف وشارك الموسيقى والمزيد من الميزات من خلال تطبيق DockStudio

يضم تطبيق Philips DockStudio المجاني مجموعة غير محدودة من الميزات الفريدة لسماعات الإرساء الخاصة بك. حيث يمكنك الاستماع إلى آلاف محطات راديو الإنترنت من جميع أنحاء العالم واستعراض مجموعة الموسيقى الخاصة بك ومشاركة ما تستمع إليه مع أصدقائك عبر Facebook أو مشاركة مجموعة صور الفنانين عبر Flickr. يأتي التطبيق مع مشغل الموسيقى Songbird لتتمكن من اكتشاف الوسائط وتشغيلها ومزامنتها بسهولة بين الكمبيوتر الشخصي الخاص بك والأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android. في وضع الساعة، يسمح لك التطبيق بتعيين العديد من التنبيهات الموسيقية المخصصة، كما يقدم تقارير محدثة حول حالة الطقس. أضف إلى ذلك أن التطبيق مجاني تماماً ويمكن تنزيله من Google play.

المواصفات التقنية

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
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