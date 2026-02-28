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تم إيقافه

سماعة إرساء مزودة بـ ®Bluetooth

AS111/05

أطلق العنان للموسيقى واشحن الهاتف الذي يعمل بنظام التشغيل Android

استمتع بصوت رائع إذ يقوم مكبر صوت الإرساء هذا بتشغيل هاتفك الذي يعمل بنظام التشغيل Android وشحنه أيضًا، كما يقوم بمزامنة ساعته تلقائيًا مع جهازك. تأتي ميزة Songbird مضمنة مع المنتج مما يمكّنك من مزامنة الموسيقى بين هاتفك والكمبيوتر الشخصي. كما تتضمن الحزمة تطبيقًا مجانيًا أيضًا للتمتع بمزيد من الوظائف.

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الشغف بالصوت

أطلق العنان للموسيقى واشحن الهاتف الذي يعمل بنظام التشغيل Android

  • للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android

تصميم يعكس الصوت بنطاق 360 درجة لضمان الأناقة والإحساس الرائع بالصوت من أي زاوية

مزامنة تلقائية للساعة مع الهاتف الذي يعمل بنظام التشغيل Android

ما عليك سوى توصيل هاتفك الذي يعمل بنظام التشغيل Android، وستقوم سماعة الإرساء بمزامنة وقت الساعة الخاصة بها مع وقت الساعة الخاصة بهاتفك تلقائياً.

تدفق الموسيقى عبر Bluetooth من جهاز يعمل بنظام التشغيل Android

تدفق الموسيقى عبر Bluetooth من جهاز يعمل بنظام التشغيل Android

استمع إلى أغانيك المفضلة على سماعة توفر لك صوتاً رائعاً. تقوم سماعة الإرساء هذه من Philips بتشغيل الموسيقى من الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android عبر تقنية Bluetooth. ما عليك سوى تنزيل تطبيق Philips DockStudio المجاني وسيتم تشغيل Bluetooth تلقائياً ثم يمكنك توصيله عندما يتم إرساء جهازك. وسيكون في مقدورك الاستمتاع بصوت قوي ومتميز، مع راحة منقطعة النظير. لن تجد ما يضاهيها أبداً!

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.