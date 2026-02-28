ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
AS111/05
أطلق العنان للموسيقى واشحن الهاتف الذي يعمل بنظام التشغيل Android
استمتع بصوت رائع إذ يقوم مكبر صوت الإرساء هذا بتشغيل هاتفك الذي يعمل بنظام التشغيل Android وشحنه أيضًا، كما يقوم بمزامنة ساعته تلقائيًا مع جهازك. تأتي ميزة Songbird مضمنة مع المنتج مما يمكّنك من مزامنة الموسيقى بين هاتفك والكمبيوتر الشخصي. كما تتضمن الحزمة تطبيقًا مجانيًا أيضًا للتمتع بمزيد من الوظائف.
للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android
ما عليك سوى توصيل هاتفك الذي يعمل بنظام التشغيل Android، وستقوم سماعة الإرساء بمزامنة وقت الساعة الخاصة بها مع وقت الساعة الخاصة بهاتفك تلقائياً.
استمع إلى أغانيك المفضلة على سماعة توفر لك صوتاً رائعاً. تقوم سماعة الإرساء هذه من Philips بتشغيل الموسيقى من الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android عبر تقنية Bluetooth. ما عليك سوى تنزيل تطبيق Philips DockStudio المجاني وسيتم تشغيل Bluetooth تلقائياً ثم يمكنك توصيله عندما يتم إرساء جهازك. وسيكون في مقدورك الاستمتاع بصوت قوي ومتميز، مع راحة منقطعة النظير. لن تجد ما يضاهيها أبداً!
المراجعات