مستوى صوت منبه قابل للضبط للاستيقاظ المضمون

تسمح لك أجهزة الراديو بساعات من Philips الاستيقاظ بنشاط بالطريقة التي تفضلها. حيث يمكّنك مستوى صوت المنبه القابل للضبط من تعيين مستوى ارتفاع صوت نداء الاستيقاظ كما تحب. سواء أكنت تحتاج إلى منبه أعلى من حيث الصوت لتنهض من الفراش في الوقت المحدد أم تفضل المنبه الهادئ لتنهض بلطف، فإن مستوى الصوت القابل للضبط يمنحك المرونة اللازمة لتبدأ يومك كما تريد.