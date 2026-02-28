ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
AJH5100/12
استيقظ ونم على أنغام الطبيعة
املأ غرفة نومك بنداءات الطبيعة الهادئة أو بأنغام الموسيقى. يمكنك الانتقاء من قائمة هذه الأنغام الطبيعية أو استخدام أي من نغمات التنبيه العشرين، أو مؤقت النوم الذي يجعل الموسيقى تنخفض تدريجيًا بنعومة. تقدم ساعة Philips المزودة براديو أيضًا أضواء متعددة الألوان لتتناسب مع مزاجك.
صوت هادئ
منبه، صوت طبيعي
التوصيل والإعداد
أخرج الساعة من العلبة وقم بتوصيلها، وسيكون الوقت معدًا بشكل تلقائي لك. تقرأ الساعة الذكية البيانات المبرمجة مسبقًا وتقوم بتعيين الوقت الصحيح حسب المنطقة الزمنية الافتراضية. إذا كنت تعيش خارج المنطقة الزمنية الافتراضية، فكل ما عليك فعله هو الضغط على زر المنطقة الزمنية وستعيد الساعة تعيين الوقت المطلوب. لا داعي لقراءة الدلائل بعد الآن ولا تضييع الوقت مع الأزرار.
تسمح لك أجهزة الراديو بساعات من Philips الاستيقاظ بنشاط بالطريقة التي تفضلها. حيث يمكّنك مستوى صوت المنبه القابل للضبط من تعيين مستوى ارتفاع صوت نداء الاستيقاظ كما تحب. سواء أكنت تحتاج إلى منبه أعلى من حيث الصوت لتنهض من الفراش في الوقت المحدد أم تفضل المنبه الهادئ لتنهض بلطف، فإن مستوى الصوت القابل للضبط يمنحك المرونة اللازمة لتبدأ يومك كما تريد.
المراجعات