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AJ7040D/12
استيقظ على صوت رائع من iPod/iPhone
ابدأ نهارك بالموسيقى المفضلة من iPod/iPhone. يحتوي نظام الإرساء الرقيق هذا على سماعات عاكسة للجهير مضمنة، ما يتيح توفير صوت غني وقوي وذي جهير عميق. ويمكنك، إذا ما رغبت بذلك، الاستيقاظ على أنغام الراديو أو على صفارة منبه، وذلك بفضل إمكانية التنبيه الثنائي.
تمتع بموسيقى MP3 المفضلة لديك أثناء شحن جهاز iPod أو جهاز iPhone الخاص بك! تسمح لك قاعدة الإرساء بتوصيل الجهاز المحمول مباشرةً بنظام ترفيه قاعدة الإرساء لتتمكن من الاستماع إلى موسيقاك المفضلة بصوت شديد التميز، كما تقوم أيضاً القاعدة بشحن جهاز iPod أو جهاز iPhone أثناء التشغيل لتتمكن من الاستمتاع بموسيقاك دون القلق من نفاد بطارية المشغل المحمول. يقوم نظام ترفيه قاعدة الإرساء بشحن جهازك المحمول تلقائياً أثناء وجوده على قاعدة الإرساء.
يوفر راديو FM الرقمي المزيد من خيارات الموسيقى لمجموعة الموسيقى المشغلة بواسطة نظام صوت Philips. ما عليك سوى توليف المحطة التي ترغب في ضبطها بشكل مسبق والضغط باستمرار فوق زر الإعداد المسبق لتذكر التردد. ومع إمكانية تخزين المحطات التي تم ضبطها بشكل مسبق، تستطيع الوصول بسرعة إلى محطة الراديو المفضلة لديك من دون الحاجة إلى ضبط الترددات يدويًا في كل مرة.
تصميم ذكي بمنفذ إرساء يعمل بأسلوب التحميل عبر النابض ليتناسب بسلاسة مع أي جهاز iPod أو جهاز iPhone من دون الحاجة إلى محولات خاصة. والأهم من ذلك أنه يعمل حتى أثناء تواجد الغطاء الواقي، فما عليك سوى إرساء جهاز iPod أو جهاز iPhone الخاص بك كما هو. والآن يمكنك أن تحصل على استمتاع حقيقي بالموسيقى من دون أي انزعاج.
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