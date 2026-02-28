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تم إيقافه

محطة إرساء لجهاز iPod/iPhone

AJ7034D/05

استيقظ على صوت رائع من iPod/iPhone

ابدأ يومك مع نظام الإرساء من Philips الذي يقدم لك نظام مكبر صوت عاكس للجهير خاص بالجهير القوي والعميق، بالإضافة إلى إخراج بقدرة 20 واط (RMS) وقاعدة تتلاءم مع أي جهاز iPod/iPhone. كما يمكنك الاستمتاع بتجربة استيقاظ وتجربة راديو معززتين عبر تطبيق Philips المجاني.

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استيقظ على صوت رائع من iPod/iPhone

  • تطبيق محسّن

  • 20 واط

تطبيق HomeStudio المجاني لتحصل على تجربة محسّنة للاستيقاظ والراديو

تطبيق HomeStudio المجاني لتحصل على تجربة محسّنة للاستيقاظ والراديو

لا توجد طريقة للاستيقاظ أو الاستماع إلى الراديو أفضل من استخدام تطبيق Philips HomeStudio المجاني. ما عليك سوى تنزيل التطبيق من Apple App Store لتستمتع بمجموعة من الميزات المثيرة. فميزة الإعداد المتقدم للمنبه، على سبيل المثال، تمنحك درجة كبرى من المرونة في إعدادات المنبه، بما في ذلك مستوى صوت المنبه والمدة والتاريخ والصوت. كما ستحصل أيضاً على واجهة مستخدم أفضل عندما تستمع إلى الراديو مع وظائف الإعداد المسبق للمحطة سهل الاستخدام.

إجمالي قوة إخراج RMSً 20 واط

إجمالي قوة إخراج RMSً 20 واط

يشير RMS إلى جذر متوسط المربعات وهو وحدة القياس التقليدية لقوة الصوت أو على الأصح الطاقة الكهربائية المنقولة من مضخم الصوت إلى مكبر الصوت، والتي يتم قياسها بالواط. تحدد كمية الطاقة الكهربائية المنقولة إلى مكبر الصوت ودرجة حساسيتها قوة الصوت الذي يتم توليده. وبشكل أساسي، يتم تقييد مضخمات الصوت بواسطة الطاقة الكهربائية التي يمكنها تضخيمها، كما يتم تقييد مكبرات الصوت بواسطة الطاقة الكهربائية التي يمكنها تحويلها إلى طاقة صوتية، من دون التشويش على إشارة الصوت. وكلما زادت القوة الكهربائية المقدرة بالواط، كانت قوة الصوت المنبعثة من السماعة أفضل.

مستوى صوت منبه قابل للضبط للاستيقاظ المضمون

مستوى صوت منبه قابل للضبط للاستيقاظ المضمون

تسمح لك أجهزة الراديو بساعات من Philips الاستيقاظ بنشاط بالطريقة التي تفضلها. حيث يمكّنك مستوى صوت المنبه القابل للضبط من تعيين مستوى ارتفاع صوت نداء الاستيقاظ كما تحب. سواء أكنت تحتاج إلى منبه أعلى من حيث الصوت لتنهض من الفراش في الوقت المحدد أم تفضل المنبه الهادئ لتنهض بلطف، فإن مستوى الصوت القابل للضبط يمنحك المرونة اللازمة لتبدأ يومك كما تريد.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.