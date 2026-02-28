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AJ7034D/05
استيقظ على صوت رائع من iPod/iPhone
ابدأ يومك مع نظام الإرساء من Philips الذي يقدم لك نظام مكبر صوت عاكس للجهير خاص بالجهير القوي والعميق، بالإضافة إلى إخراج بقدرة 20 واط (RMS) وقاعدة تتلاءم مع أي جهاز iPod/iPhone. كما يمكنك الاستمتاع بتجربة استيقاظ وتجربة راديو معززتين عبر تطبيق Philips المجاني.
تطبيق محسّن
20 واط
لا توجد طريقة للاستيقاظ أو الاستماع إلى الراديو أفضل من استخدام تطبيق Philips HomeStudio المجاني. ما عليك سوى تنزيل التطبيق من Apple App Store لتستمتع بمجموعة من الميزات المثيرة. فميزة الإعداد المتقدم للمنبه، على سبيل المثال، تمنحك درجة كبرى من المرونة في إعدادات المنبه، بما في ذلك مستوى صوت المنبه والمدة والتاريخ والصوت. كما ستحصل أيضاً على واجهة مستخدم أفضل عندما تستمع إلى الراديو مع وظائف الإعداد المسبق للمحطة سهل الاستخدام.
يشير RMS إلى جذر متوسط المربعات وهو وحدة القياس التقليدية لقوة الصوت أو على الأصح الطاقة الكهربائية المنقولة من مضخم الصوت إلى مكبر الصوت، والتي يتم قياسها بالواط. تحدد كمية الطاقة الكهربائية المنقولة إلى مكبر الصوت ودرجة حساسيتها قوة الصوت الذي يتم توليده. وبشكل أساسي، يتم تقييد مضخمات الصوت بواسطة الطاقة الكهربائية التي يمكنها تضخيمها، كما يتم تقييد مكبرات الصوت بواسطة الطاقة الكهربائية التي يمكنها تحويلها إلى طاقة صوتية، من دون التشويش على إشارة الصوت. وكلما زادت القوة الكهربائية المقدرة بالواط، كانت قوة الصوت المنبعثة من السماعة أفضل.
تسمح لك أجهزة الراديو بساعات من Philips الاستيقاظ بنشاط بالطريقة التي تفضلها. حيث يمكّنك مستوى صوت المنبه القابل للضبط من تعيين مستوى ارتفاع صوت نداء الاستيقاظ كما تحب. سواء أكنت تحتاج إلى منبه أعلى من حيث الصوت لتنهض من الفراش في الوقت المحدد أم تفضل المنبه الهادئ لتنهض بلطف، فإن مستوى الصوت القابل للضبط يمنحك المرونة اللازمة لتبدأ يومك كما تريد.
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