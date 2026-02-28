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تم إيقافه

راديو مزود بساعة منبّه لجهاز iPod/iPhone

AJ7030D/12

الاستيقاظ على موسيقى iPod أو iPhone

صباح مشرق على أنغام الموسيقى الصادرة من iPod أو iPhone أو راديو FM مع ساعة Philips الأنيقة المزودة براديو، والتي ستضيء لك غرفتك وتجعل صباحك ساطعاً. تحتوي الساعة على قاعدة إرساء ذكية تتيح لك شحن الأجهزة من دون الحاجة إلى إخراجها من حقائبها الواقية.

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الاستيقاظ على موسيقى iPod أو iPhone

  • وصلة MP3

تشغيل وشحن iPod أو iPhone في الوقت نفسه

تشغيل وشحن iPod أو iPhone في الوقت نفسه

تمتع بموسيقى MP3 المفضلة لديك أثناء شحن جهاز iPod أو جهاز iPhone الخاص بك! تسمح لك قاعدة الإرساء بتوصيل الجهاز المحمول مباشرةً بنظام ترفيه قاعدة الإرساء لتتمكن من الاستماع إلى موسيقاك المفضلة بصوت شديد التميز، كما تقوم أيضاً القاعدة بشحن جهاز iPod أو جهاز iPhone أثناء التشغيل لتتمكن من الاستمتاع بموسيقاك دون القلق من نفاد بطارية المشغل المحمول. يقوم نظام ترفيه قاعدة الإرساء بشحن جهازك المحمول تلقائياً أثناء وجوده على قاعدة الإرساء.

وصلة MP3 لمشغلات الموسيقى المحمولة

وصلة MP3 لمشغلات الموسيقى المحمولة

تسمح لك إمكانية ارتباط وصلة MP3 بتشغيل محتوى MP3 مباشرةً من خلال مشغلات الوسائط المحمولة. وإلى جانب ميزة الاستمتاع بموسيقاك المفضلة بجودة صوت متميزة يوفرها نظام الصوت، ستريحك وصلة MP3 تمامًا، فكل ما عليك القيام به هو توصيل مشغل MP3 المحمول بنظام الصوت.

وقت ومنبه احتياطي للاستيقاظ في الوقت المحدد حتى مع انقطاع الطاقة

في حال حدوث انقطاع للطاقة، ستستمر هذه الساعة الذكية في عرض الوقت الصحيح المعتمد والمحافظة عليه وعلى الإعدادات الخاصة بك. يظل المنبه المجدول نشطًا حتى عندما تكون شاشة العرض في وضع إيقاف التشغيل، كل هذا بفضل البطارية مسبقة التركيب. وعندما تعود الطاقة، لن تكون هناك حاجة لضبط الساعة أو إعادة ضبط الإعدادات. والأمر الأكثر روعة هو أنه حتى في حال عدم استعادة وحدة التزويد بالطاقة، توفر البطارية طاقة كافية للصافرة لتنطلق في وقت تعيين المنبه الذي قمت بضبطه. لذا، كن على ثقة أنك لن تستيقظ متأخرًا إطلاقًا.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.