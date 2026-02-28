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راديو مزود بساعة منبّه لجهاز iPod/iPhone

AJ5350D/12

الاستيقاظ على الأنغام المفضلة

يزداد الصباح إشراقاً ونشاطاً مع ساعة Philips المزودة براديو. يمنحك إخراج جذر متوسط المربعات بقدرة 10 واط موسيقى رائعة، في حين يعمل تطبيق Philips المجاني على تحسين تجربتي الإيقاظ والراديو. ما عليك سوى إرسائها للاستمتاع بالأغاني الرائجة من iPod أو iPhone، حتى عندما تكون داخل الحقيبة الخاصة بها.

عرض جميع المزايا

من iPod ومن الراديو

الاستيقاظ على الأنغام المفضلة

  • تطبيق محسّن

تطبيق HomeStudio المجاني لتحصل على تجربة محسّنة للاستيقاظ والراديو

تطبيق HomeStudio المجاني لتحصل على تجربة محسّنة للاستيقاظ والراديو

لا توجد طريقة للاستيقاظ أو الاستماع إلى الراديو أفضل من استخدام تطبيق Philips HomeStudio المجاني. ما عليك سوى تنزيل التطبيق من Apple App Store لتستمتع بمجموعة من الميزات المثيرة. فميزة الإعداد المتقدم للمنبه، على سبيل المثال، تمنحك درجة كبرى من المرونة في إعدادات المنبه، بما في ذلك مستوى صوت المنبه والمدة والتاريخ والصوت. كما ستحصل أيضاً على واجهة مستخدم أفضل عندما تستمع إلى الراديو مع وظائف الإعداد المسبق للمحطة سهل الاستخدام.

تشغيل وشحن iPod أو iPhone في الوقت نفسه

تشغيل وشحن iPod أو iPhone في الوقت نفسه

تمتع بموسيقى MP3 المفضلة لديك أثناء شحن جهاز iPod أو جهاز iPhone الخاص بك! تسمح لك قاعدة الإرساء بتوصيل الجهاز المحمول مباشرةً بنظام ترفيه قاعدة الإرساء لتتمكن من الاستماع إلى موسيقاك المفضلة بصوت شديد التميز، كما تقوم أيضاً القاعدة بشحن جهاز iPod أو جهاز iPhone أثناء التشغيل لتتمكن من الاستمتاع بموسيقاك دون القلق من نفاد بطارية المشغل المحمول. يقوم نظام ترفيه قاعدة الإرساء بشحن جهازك المحمول تلقائياً أثناء وجوده على قاعدة الإرساء.

مزامنة تلقائية للساعة مع iPod/iPhone عند الإرساء

مزامنة تلقائية للساعة مع iPod/iPhone عند الإرساء

عند الاتصال والإرساء، سيقوم نظام الإرساء هذا بالمزامنة التلقائية للساعة مع جهاز iPod/iPhone خلال ثوانٍ قليلة. ومع هذه الميزة المريحة، لن تحتاج إلى تعيين الوقت يدويًا.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.