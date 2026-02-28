ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
AJ5350D/12
الاستيقاظ على الأنغام المفضلة
يزداد الصباح إشراقاً ونشاطاً مع ساعة Philips المزودة براديو. يمنحك إخراج جذر متوسط المربعات بقدرة 10 واط موسيقى رائعة، في حين يعمل تطبيق Philips المجاني على تحسين تجربتي الإيقاظ والراديو. ما عليك سوى إرسائها للاستمتاع بالأغاني الرائجة من iPod أو iPhone، حتى عندما تكون داخل الحقيبة الخاصة بها.
تطبيق محسّن
لا توجد طريقة للاستيقاظ أو الاستماع إلى الراديو أفضل من استخدام تطبيق Philips HomeStudio المجاني. ما عليك سوى تنزيل التطبيق من Apple App Store لتستمتع بمجموعة من الميزات المثيرة. فميزة الإعداد المتقدم للمنبه، على سبيل المثال، تمنحك درجة كبرى من المرونة في إعدادات المنبه، بما في ذلك مستوى صوت المنبه والمدة والتاريخ والصوت. كما ستحصل أيضاً على واجهة مستخدم أفضل عندما تستمع إلى الراديو مع وظائف الإعداد المسبق للمحطة سهل الاستخدام.
تمتع بموسيقى MP3 المفضلة لديك أثناء شحن جهاز iPod أو جهاز iPhone الخاص بك! تسمح لك قاعدة الإرساء بتوصيل الجهاز المحمول مباشرةً بنظام ترفيه قاعدة الإرساء لتتمكن من الاستماع إلى موسيقاك المفضلة بصوت شديد التميز، كما تقوم أيضاً القاعدة بشحن جهاز iPod أو جهاز iPhone أثناء التشغيل لتتمكن من الاستمتاع بموسيقاك دون القلق من نفاد بطارية المشغل المحمول. يقوم نظام ترفيه قاعدة الإرساء بشحن جهازك المحمول تلقائياً أثناء وجوده على قاعدة الإرساء.
عند الاتصال والإرساء، سيقوم نظام الإرساء هذا بالمزامنة التلقائية للساعة مع جهاز iPod/iPhone خلال ثوانٍ قليلة. ومع هذه الميزة المريحة، لن تحتاج إلى تعيين الوقت يدويًا.
المراجعات