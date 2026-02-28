تطبيق HomeStudio المجاني لتحصل على تجربة محسّنة للاستيقاظ والراديو

لا توجد طريقة للاستيقاظ أو الاستماع إلى الراديو أفضل من استخدام تطبيق Philips HomeStudio المجاني. ما عليك سوى تنزيل التطبيق من Apple App Store لتستمتع بمجموعة من الميزات المثيرة. فميزة الإعداد المتقدم للمنبه، على سبيل المثال، تمنحك درجة كبرى من المرونة في إعدادات المنبه، بما في ذلك مستوى صوت المنبه والمدة والتاريخ والصوت. كما ستحصل أيضاً على واجهة مستخدم أفضل عندما تستمع إلى الراديو مع وظائف الإعداد المسبق للمحطة سهل الاستخدام.