ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
AJ5030/12
الاستيقاظ والابتهاج
استمتع بالراحة عندما تشاهد الوقت يُشرق على أي سطح تريد. يمكنك زيادة نقاوة الصورة أو قلبها وبذلك تصبح دائمًا واضحة وسهلة القراءة سواء على الحائط أو على السقف. يمكن لهذه الساعة أيضًا ضبط الوقت تلقائيًا وتوفير حرية اختيار التنبيه من بين الألحان أو محطات الراديو أو صفارة المنبه.
عرض الوقت
FM، توليف رقمي
منبه مزدوج
طاقة احتياطية للساعة والمنبه
احصل على الأشياء بالطريقة التي تريدها مع ساعة تجعل الوقت يشرق من أجلك في أي مكان تريده، وذلك بفضل أنبوب العرض الذي يمتلك زاوية معدنية مرنة. يمكن ضبط الأنبوب أفقيًا أو رأسيًا، باستخدام عناصر التحكم بالضبط الدقيقة، لتتمكن من الحصول على صورة الوقت في المكان الذي تريده تحديدًا، على الحائط أو السقف أو قطعة من الأثاث. كما تسمح الساعة لك بمشاهدة الوقت من دون الحاجة إلى تدوير رأسك، وتبدو بكل بساطة مذهلة.
يأتي نظام صوت Philips مزودًا بتوقيتين للمنبه. عين واحدًا لإيقاظك والآخر لإيقاظ زوجتك.
اعرض صور الوقت بدقة دائمًا مع عنصر التحكم بالتركيز سهل الاستخدام. يمكنك ضبط عنصر التحكم بالتركيز للحفاظ على وضوح الصورة المعروضة التي تتراوح بين 1 و2.5 م. استمتع بعرض صور نقية ودقيقة وبمشاهدة واضحة للوقت في كل مرة.
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