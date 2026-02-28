زاوية عرض مرنة لتسهيل المشاهدة من أي مكان

احصل على الأشياء بالطريقة التي تريدها مع ساعة تجعل الوقت يشرق من أجلك في أي مكان تريده، وذلك بفضل أنبوب العرض الذي يمتلك زاوية معدنية مرنة. يمكن ضبط الأنبوب أفقيًا أو رأسيًا، باستخدام عناصر التحكم بالضبط الدقيقة، لتتمكن من الحصول على صورة الوقت في المكان الذي تريده تحديدًا، على الحائط أو السقف أو قطعة من الأثاث. كما تسمح الساعة لك بمشاهدة الوقت من دون الحاجة إلى تدوير رأسك، وتبدو بكل بساطة مذهلة.