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تم إيقافه
AJ3915B/12
للتغلب على النوم، تتضمن ساعة Philips المزودة براديو ميزة الغفوة. فإذا رن المنبه ووجدت أنك لا تزال ترغب في متابعة النوم قليلًا، فما عليك سوى الضغط على زر "إعادة التنبيه" مرة واحدة والعودة إلى النوم. سيرن المنبه مرة أخرى بعد مرور تسع دقائق. ويمكنك متابعة الضغط على زر "تكرار التنبيه" كل تسع دقائق إلى أن تقوم بإيقاف تشغيل المنبه تمامًا.
يسمح لك مؤقت النوم بتحديد المدة التي ترغب في خلالها في الاستماع إلى الموسيقى أو محطة الراديو التي تختارها قبل أن يغلبك النعاس. ما عليك سوى تعيين حد زمني (حتى ساعتين) واختيار القرص المضغوط أو محطة الراديو التي ترغب في الاستماع إليها حالما يغلبك النعاس. سيستمر تشغيل المجموعة طوال الفترة المحددة وبعد ذلك سيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا والانتقال إلى وضع توفير استهلاك الطاقة والاستعداد الصامت. بفضل مؤقت النوم يمكنك النوم على ألحان موسيقاك المفضلة المتوفرة على القرص المضغوط أو مشغل الأغاني على الراديو، مما يوفر عليك محاولة التغلب على الأرق أو القلق بشأن الطاقة المهدورة.
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