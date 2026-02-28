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راديو مزود بساعة

AJ3570/12

حافظ على بيئتك

لقد حان وقت العناية بالبيئة. تتمتع ساعة Philips AJ3570/12 الأنيقة بجزء علوي مصنوع من الخيزران المستديم ومكونات مقاومة للمخاطر، وتتميز بمعدل الطاقة المنخفض الذي تستهلكه في وضع الاستعداد وبجهاز استشعار تلقائي للضوء، ما يوفر الطاقة في كل لحظة.

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مع الساعة الصديقة للبيئة المزودة براديو

حافظ على بيئتك

  • شاشة عرض كبيرة

تحكم بالمواد الخطرة لحياة أكثر أمانًا وتآلفًا مع البيئة

يدل تقييد استخدام المكونات الخطرة على رغبة Philips في الحصول على بيئة عيش أكثر أمانًا للإنسان. بالإضافة إلى الالتزام التام بتوجيهات RoHS التي تقيّد استعمال المواد الكيميائية الخطرة شائعة الاستخدام مثل الرصاص والكادميوم والزئبق، نقيّد أيضًا استخدام المكونات الخطرة الأخرى. فعلى سبيل المثال، لا تحتوي مكونات PVC وBFR على أي أجزاء أو لوحات دوائر كهربائية أو محولات طاقة أو مواد تغليف مصنوعة من البلاستيك، ما يقلل من التأثير على الإنسان وعلى بيئتنا أثناء استخدامها أو التخلص منها.

جهاز استشعار الضوء ذاتي التعتيم للحصول على تجربة مشاهدة مريحة

جهاز استشعار الضوء ذاتي التعتيم للحصول على تجربة مشاهدة مريحة

تأكد دومًا من قدرتك على قراءة شاشة العرض، مهما كان الوقت طوال النهار. يقوم جهاز استشعار الضوء المضمن بقراءة كثافة الضوء المحيط ويحدد درجة السطوع التي تحتاج إليها شاشة العرض لتضمن الدرجة المطلوبة من الوضوح. وخلال النهار، أو في ظل الإضاءة القوية، تزيد درجة السطوع تلقائيًا لتتمكن من رؤية شاشة العرض بسهولة مقابل التدفق الهائل للإضاءة المحيطة. وفي الليل، أو في ظل ظروف الإضاءة الخافتة جدًا، تزيد درجة نعومة الإضاءة على الشاشة للسماح لك بالنظر إلى شاشة العرض براحة تامة، ولتتمكن من النوم من دون الشعور بالإزعاج من الضوء المتوهج.

غطاء من البلاستيك ومواد تغليف ورقية أعيد تصنيعها

انطلاقًا من إحساس Philips بمسؤولية تجاه البيئة، لطالما بذلت الكثير من الجهود الجادة لإعادة التصنيع. وتوجد مزايا كثيرة لإعادة التصنيع، منها أنها تقلل من الحاجة إلى موارد جديدة غير متجددة وتخفف الضغط على كوكبنا الآخذ في الاضمحلال، إذ أنها تقلل من الحاجة إلى التخلص من النفايات عن طريق دفنها وحرقها، وهي طريقة لها الكثير من التأثيرات الضارة على النظام البيئي والبيئة. لذا، تمت صناعة هذه الساعة باستخدام نسبة كبيرة من المواد المعاد تصنيعها. وتم تصنيع الغطاء بأكمله من البلاستيك المعاد تصنيعه بنسبة 100%، أما المطبوعات الورقية فهي مصنوعة أيضًا من 100% من الورق المعاد تصنيعه كما تم إنتاج مواد التغليف من محتوى 90% منه مأخوذ من المواد المعاد تصنيعها.

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