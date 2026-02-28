غطاء من البلاستيك ومواد تغليف ورقية أعيد تصنيعها

انطلاقًا من إحساس Philips بمسؤولية تجاه البيئة، لطالما بذلت الكثير من الجهود الجادة لإعادة التصنيع. وتوجد مزايا كثيرة لإعادة التصنيع، منها أنها تقلل من الحاجة إلى موارد جديدة غير متجددة وتخفف الضغط على كوكبنا الآخذ في الاضمحلال، إذ أنها تقلل من الحاجة إلى التخلص من النفايات عن طريق دفنها وحرقها، وهي طريقة لها الكثير من التأثيرات الضارة على النظام البيئي والبيئة. لذا، تمت صناعة هذه الساعة باستخدام نسبة كبيرة من المواد المعاد تصنيعها. وتم تصنيع الغطاء بأكمله من البلاستيك المعاد تصنيعه بنسبة 100%، أما المطبوعات الورقية فهي مصنوعة أيضًا من 100% من الورق المعاد تصنيعه كما تم إنتاج مواد التغليف من محتوى 90% منه مأخوذ من المواد المعاد تصنيعها.