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AJ130/12
تصميم أملس يناسب أي نمط حياة
أطلق العنان للموسيقى المحمولة في المنزل، واستمتع بها بجودة صوت فائقة من خلال ساعة Philips CD المزودة براديو وعن طريق الاتصال عبر مدخل aux. إنها تتميز بتصميم أملس ومساحة محسّنة، إلى جانب شاشة LCD كبيرة ذات إضاءة خلفية. يمكنك أن تختار بين الاستيقاظ على موسيقى القرص المضغوط المفضلة أو موسيقى رقمية أو نغمة التنبيه.
قرص مضغوط
للتغلب على النوم، تتضمن ساعة Philips المزودة براديو ميزة الغفوة. فإذا رن المنبه ووجدت أنك لا تزال ترغب في متابعة النوم قليلًا، فما عليك سوى الضغط على زر "إعادة التنبيه" مرة واحدة والعودة إلى النوم. سيرن المنبه مرة أخرى بعد مرور تسع دقائق. ويمكنك متابعة الضغط على زر "تكرار التنبيه" كل تسع دقائق إلى أن تقوم بإيقاف تشغيل المنبه تمامًا.
تقوم شاشة عرض وقت التنبيه دائماً بعرض كل من الوقت الحالي والوقت المحدد لانطلاق المنبه. ويؤدي العرض الثابت إلى القضاء على الحاجة للضغط على الزر للتأكد من إعداد المنبه والوقت المحدد لانطلاقه، كما أن العرض الثابت لوقت المنبه يضمن لك صحة تعيين المنبه وأنه سينطلق في الوقت المحدد.
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