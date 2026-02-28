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ساعة مزودة براديو رقمي يمكن ضبطه

AJ130/12

تصميم أملس يناسب أي نمط حياة

أطلق العنان للموسيقى المحمولة في المنزل، واستمتع بها بجودة صوت فائقة من خلال ساعة Philips CD المزودة براديو وعن طريق الاتصال عبر مدخل aux. إنها تتميز بتصميم أملس ومساحة محسّنة، إلى جانب شاشة LCD كبيرة ذات إضاءة خلفية. يمكنك أن تختار بين الاستيقاظ على موسيقى القرص المضغوط المفضلة أو موسيقى رقمية أو نغمة التنبيه.

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الاستيقاظ على الموسيقى المفضلة أو على أنغام الراديو

تصميم أملس يناسب أي نمط حياة

  • قرص مضغوط

استيقظ على صوت CD أو الراديو أو المنبه

إعادة التنبيه لغفوة إضافية

إعادة التنبيه لغفوة إضافية

للتغلب على النوم، تتضمن ساعة Philips المزودة براديو ميزة الغفوة. فإذا رن المنبه ووجدت أنك لا تزال ترغب في متابعة النوم قليلًا، فما عليك سوى الضغط على زر "إعادة التنبيه" مرة واحدة والعودة إلى النوم. سيرن المنبه مرة أخرى بعد مرور تسع دقائق. ويمكنك متابعة الضغط على زر "تكرار التنبيه" كل تسع دقائق إلى أن تقوم بإيقاف تشغيل المنبه تمامًا.

تعرض لك شاشة عرض وقت المنبه الوقت المحدد للاستيقاظ

تقوم شاشة عرض وقت التنبيه دائماً بعرض كل من الوقت الحالي والوقت المحدد لانطلاق المنبه. ويؤدي العرض الثابت إلى القضاء على الحاجة للضغط على الزر للتأكد من إعداد المنبه والوقت المحدد لانطلاقه، كما أن العرض الثابت لوقت المنبه يضمن لك صحة تعيين المنبه وأنه سينطلق في الوقت المحدد.

المواصفات التقنية

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