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راديو مزود بساعة وضبط رقمي

AJ1003/12

استيقظ على صباح مشرق

تُعد هذه الساعة رفيقك المثالي في غرفة النوم، بفضل شاشتها العاكسة الأنيقة وغلافها المصنوع من الألومنيوم. وللاستمتاع التام بالموسيقى، تتضمن الساعة أيضًا راديو FM لإيقاظك، وسلك عملي لتسهيل الوصول إلى نظام الموسيقى المحمول.

عرض جميع المزايا

على نغم محطة الراديو المفضلة

استيقظ على صباح مشرق

  • شاشة مصقولة عاكسة

  • FM، توليف رقمي

  • منبه مزدوج

  • طاقة احتياطية للساعة والمنبه

مؤقت نوم حتى يغلبك النعاس على ألحان موسيقاك المفضلة

مؤقت نوم حتى يغلبك النعاس على ألحان موسيقاك المفضلة

يسمح لك مؤقت النوم بتحديد المدة التي ترغب في خلالها في الاستماع إلى الموسيقى أو محطة الراديو التي تختارها قبل أن يغلبك النعاس. ما عليك سوى تعيين حد زمني (حتى ساعتين) واختيار القرص المضغوط أو محطة الراديو التي ترغب في الاستماع إليها حالما يغلبك النعاس. سيستمر تشغيل المجموعة طوال الفترة المحددة وبعد ذلك سيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا والانتقال إلى وضع توفير استهلاك الطاقة والاستعداد الصامت. بفضل مؤقت النوم يمكنك النوم على ألحان موسيقاك المفضلة المتوفرة على القرص المضغوط أو مشغل الأغاني على الراديو، مما يوفر عليك محاولة التغلب على الأرق أو القلق بشأن الطاقة المهدورة.

وصلة MP3 لمشغلات الموسيقى المحمولة

وصلة MP3 لمشغلات الموسيقى المحمولة

تسمح لك إمكانية ارتباط وصلة MP3 بتشغيل محتوى MP3 مباشرةً من خلال مشغلات الوسائط المحمولة. وإلى جانب ميزة الاستمتاع بموسيقاك المفضلة بجودة صوت متميزة يوفرها نظام الصوت، ستريحك وصلة MP3 تمامًا، فكل ما عليك القيام به هو توصيل مشغل MP3 المحمول بنظام الصوت.

إمكانية ضبط درجة سطوع شاشة العرض لراحة قصوى عند المشاهدة

تسمح لك إمكانية ضبط درجة سطوع شاشة العرض بتخصيص شاشة العرض وفق احتياجاتك.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.