ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
AJ1003/12
استيقظ على صباح مشرق
تُعد هذه الساعة رفيقك المثالي في غرفة النوم، بفضل شاشتها العاكسة الأنيقة وغلافها المصنوع من الألومنيوم. وللاستمتاع التام بالموسيقى، تتضمن الساعة أيضًا راديو FM لإيقاظك، وسلك عملي لتسهيل الوصول إلى نظام الموسيقى المحمول.
شاشة مصقولة عاكسة
FM، توليف رقمي
منبه مزدوج
طاقة احتياطية للساعة والمنبه
يسمح لك مؤقت النوم بتحديد المدة التي ترغب في خلالها في الاستماع إلى الموسيقى أو محطة الراديو التي تختارها قبل أن يغلبك النعاس. ما عليك سوى تعيين حد زمني (حتى ساعتين) واختيار القرص المضغوط أو محطة الراديو التي ترغب في الاستماع إليها حالما يغلبك النعاس. سيستمر تشغيل المجموعة طوال الفترة المحددة وبعد ذلك سيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا والانتقال إلى وضع توفير استهلاك الطاقة والاستعداد الصامت. بفضل مؤقت النوم يمكنك النوم على ألحان موسيقاك المفضلة المتوفرة على القرص المضغوط أو مشغل الأغاني على الراديو، مما يوفر عليك محاولة التغلب على الأرق أو القلق بشأن الطاقة المهدورة.
تسمح لك إمكانية ارتباط وصلة MP3 بتشغيل محتوى MP3 مباشرةً من خلال مشغلات الوسائط المحمولة. وإلى جانب ميزة الاستمتاع بموسيقاك المفضلة بجودة صوت متميزة يوفرها نظام الصوت، ستريحك وصلة MP3 تمامًا، فكل ما عليك القيام به هو توصيل مشغل MP3 المحمول بنظام الصوت.
تسمح لك إمكانية ضبط درجة سطوع شاشة العرض بتخصيص شاشة العرض وفق احتياجاتك.
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