مصطلحات البحث
فترة عمل بطارية تدوم حتي 300 ساعة
راديو Philips المحمول يعمل على الكهرباء والبطاريات. يتميز بوقت تشغيل طويل وعناصر تحكم مناسبة لتتمكن من ضبط الأخبار أو الموسيقى بسرعة وسهولة. كما يتميز بلون متناغم أزرق رمادي ليتناسب تمامًا مع أي مكان تضعه فيه. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
فترة عمل بطارية تدوم حتي 300 ساعة
راديو Philips المحمول يعمل على الكهرباء والبطاريات. يتميز بوقت تشغيل طويل وعناصر تحكم مناسبة لتتمكن من ضبط الأخبار أو الموسيقى بسرعة وسهولة. كما يتميز بلون متناغم أزرق رمادي ليتناسب تمامًا مع أي مكان تضعه فيه. إكتشف كلّ المميزات
توفر السماعة جودة صوت جيدة لمزيد من الاستمتاع.
شغل جهاز راديو Philips بالبطاريات أو وحدة تيار كهربائي مباشر، وتمتع بمرونة وراحة كبيرة عند الاستعمال. إذا لم يتوفر مقبس كهرباء أو إذا لم تكن ترغب في تعقب الأسلاك، فما عليك سوى تشغيل الجهاز باستخدام البطاريات. أما إذا رغبت في وحدة تزويد بالطاقة ثابتة ومستمرة، فقم بتوصيل الجهاز مباشرةً بالمقبس الموجود في الحائط. ويمكنك الآن بحق التمتع بحرية الاستماع في أي مكان تريده.
صِل سماعات الرأس بجهاز Philips هذا لتحصل، في الوقت الذي تريده، على تجربة استماع تتميز بطابع شخصي أكبر. يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك بصوت رائع من دون إزعاج الآخرين عبر توصيل سماعات الرأس بهذا الجهاز.
الصوت
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
إمكانية الاتصال
الأبعاد
الطاقة