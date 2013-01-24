يعمل على الكهرباء أو بالبطاريات لتسهيل وضعه في أي مكان

شغل جهاز راديو Philips بالبطاريات أو وحدة تيار كهربائي مباشر، وتمتع بمرونة وراحة كبيرة عند الاستعمال. إذا لم يتوفر مقبس كهرباء أو إذا لم تكن ترغب في تعقب الأسلاك، فما عليك سوى تشغيل الجهاز باستخدام البطاريات. أما إذا رغبت في وحدة تزويد بالطاقة ثابتة ومستمرة، فقم بتوصيل الجهاز مباشرةً بالمقبس الموجود في الحائط. ويمكنك الآن بحق التمتع بحرية الاستماع في أي مكان تريده.