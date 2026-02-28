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تم إيقافه
AD340/05
استمتع بالموسيقى من iPod/iPhone
توفر محطة الإرساء من Philips هذه صوتًا غنيًا وقويًا وجهيرًا عميقًا وذلك بفضل مكبرات الصوت المضمنة Bass Reflex. تتيح لك قاعدة الإرساء الذكية إمكانية شحن iPod/iPhone من دون الحاجة إلى إخراجه من الحقيبة الواقية.
لأجهزة iPod أو iPhone
تمتع بموسيقى MP3 المفضلة لديك أثناء شحن جهاز iPod أو جهاز iPhone الخاص بك! تسمح لك قاعدة الإرساء بتوصيل الجهاز المحمول مباشرةً بنظام ترفيه قاعدة الإرساء لتتمكن من الاستماع إلى موسيقاك المفضلة بصوت شديد التميز، كما تقوم أيضاً القاعدة بشحن جهاز iPod أو جهاز iPhone أثناء التشغيل لتتمكن من الاستمتاع بموسيقاك دون القلق من نفاد بطارية المشغل المحمول. يقوم نظام ترفيه قاعدة الإرساء بشحن جهازك المحمول تلقائياً أثناء وجوده على قاعدة الإرساء.
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