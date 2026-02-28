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سماعة إرساء

AD340/05

استمتع بالموسيقى من iPod/iPhone

توفر محطة الإرساء من Philips هذه صوتًا غنيًا وقويًا وجهيرًا عميقًا وذلك بفضل مكبرات الصوت المضمنة Bass Reflex. تتيح لك قاعدة الإرساء الذكية إمكانية شحن iPod/iPhone من دون الحاجة إلى إخراجه من الحقيبة الواقية.

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استمتع بالموسيقى من iPod/iPhone

  • لأجهزة iPod أو iPhone

تشغيل وشحن iPod أو iPhone في الوقت نفسه

تشغيل وشحن iPod أو iPhone في الوقت نفسه

تمتع بموسيقى MP3 المفضلة لديك أثناء شحن جهاز iPod أو جهاز iPhone الخاص بك! تسمح لك قاعدة الإرساء بتوصيل الجهاز المحمول مباشرةً بنظام ترفيه قاعدة الإرساء لتتمكن من الاستماع إلى موسيقاك المفضلة بصوت شديد التميز، كما تقوم أيضاً القاعدة بشحن جهاز iPod أو جهاز iPhone أثناء التشغيل لتتمكن من الاستمتاع بموسيقاك دون القلق من نفاد بطارية المشغل المحمول. يقوم نظام ترفيه قاعدة الإرساء بشحن جهازك المحمول تلقائياً أثناء وجوده على قاعدة الإرساء.

إجمالي قوة إخراج RMS‏ 8 واط

تقنية التدريع لمنع تداخل إشارات الهاتف الجوال

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.