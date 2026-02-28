ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
AD330/05
استمتع بالموسيقى من iPod/iPhone
توفر محطة الإرساء من Philips هذه صوتًا غنيًا وقويًا وجهيرًا عميقًا وذلك بفضل مكبرات الصوت المضمنة Bass Reflex. تتيح لك قاعدة الإرساء الذكية إمكانية شحن iPod/iPhone من دون الحاجة إلى إخراجه من الحقيبة الواقية.
مع موصل من 30 دبوسًا
لأجهزة iPod أو iPhone
8 واط
تسمح لك إمكانية ارتباط وصلة MP3 بتشغيل محتوى MP3 مباشرةً من خلال مشغلات الوسائط المحمولة. وإلى جانب ميزة الاستمتاع بموسيقاك المفضلة بجودة صوت متميزة يوفرها نظام الصوت، ستريحك وصلة MP3 تمامًا، فكل ما عليك القيام به هو توصيل مشغل MP3 المحمول بنظام الصوت.
يوفر نظام مكبر الصوت العاكس للجهير صوتاً جهيراً عميقاً من نظام صندوق مكبرات صوت صغيرة، ويختلف نظام صندوق مكبرات الصوت هذا عن نظام صندوق مكبرات الصوت التقليدي من ناحية إضافة أنبوب جهير تتم محاذاته صوتياً في اتجاه مضخم الصوت لتحسين تحويل الترددات المنخفضة للنظام. فتكون النتيجة جهير أكثر عمقاً وإحكاماً وأقل تشويشاً. ويعمل النظام عن طريق ترديد صدى كتلة الهواء في أنبوب الجهير لتهتز مثل مضخم الصوت التقليدي. وبجمع ذلك مع استجابة مضخم الصوت، يعمل النظام على توسيع التردد المنخفض الإجمالي للأصوات لإنشاء بعد جديد كلياً لجهير عميق.
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