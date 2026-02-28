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سماعة إرساء

AD330/05

استمتع بالموسيقى من iPod/iPhone

توفر محطة الإرساء من Philips هذه صوتًا غنيًا وقويًا وجهيرًا عميقًا وذلك بفضل مكبرات الصوت المضمنة Bass Reflex. تتيح لك قاعدة الإرساء الذكية إمكانية شحن iPod/iPhone من دون الحاجة إلى إخراجه من الحقيبة الواقية.

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استمتع بالموسيقى من iPod/iPhone

  • مع موصل من 30 دبوسًا

  • لأجهزة iPod أو iPhone

  • 8 واط

إجمالي قوة إخراج RMS‏ 8 واط

وصلة MP3 لمشغلات الموسيقى المحمولة

وصلة MP3 لمشغلات الموسيقى المحمولة

تسمح لك إمكانية ارتباط وصلة MP3 بتشغيل محتوى MP3 مباشرةً من خلال مشغلات الوسائط المحمولة. وإلى جانب ميزة الاستمتاع بموسيقاك المفضلة بجودة صوت متميزة يوفرها نظام الصوت، ستريحك وصلة MP3 تمامًا، فكل ما عليك القيام به هو توصيل مشغل MP3 المحمول بنظام الصوت.

يوفر نظام مكبر الصوت العاكس للجهير صوتاً جهيراً قوياً وعميقاً

يوفر نظام مكبر الصوت العاكس للجهير صوتاً جهيراً قوياً وعميقاً

يوفر نظام مكبر الصوت العاكس للجهير صوتاً جهيراً عميقاً من نظام صندوق مكبرات صوت صغيرة، ويختلف نظام صندوق مكبرات الصوت هذا عن نظام صندوق مكبرات الصوت التقليدي من ناحية إضافة أنبوب جهير تتم محاذاته صوتياً في اتجاه مضخم الصوت لتحسين تحويل الترددات المنخفضة للنظام. فتكون النتيجة جهير أكثر عمقاً وإحكاماً وأقل تشويشاً. ويعمل النظام عن طريق ترديد صدى كتلة الهواء في أنبوب الجهير لتهتز مثل مضخم الصوت التقليدي. وبجمع ذلك مع استجابة مضخم الصوت، يعمل النظام على توسيع التردد المنخفض الإجمالي للأصوات لإنشاء بعد جديد كلياً لجهير عميق.

المواصفات التقنية

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