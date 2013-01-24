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تنقية الهواء في أقل من 9 دقائق (1)
بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو المواد الملوّثة غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 333 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنقية الهواء في أقل من 9 دقائق (1)
بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو المواد الملوّثة غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 333 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات
تنقية الهواء في أقل من 9 دقائق (1)
بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو المواد الملوّثة غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 333 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنقية الهواء في أقل من 9 دقائق (1)
بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو المواد الملوّثة غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 333 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات
إن توزيع تدفق الهواء القوي يغطي الغرف التي يصل حجمها إلى 79 م² بفعالية ويوزّع الهواء النظيف في كل ركن من الغرفة. يسمح ذلك بتحسين الأداء ليصل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) إلى 333 م³/الساعة، أي أن الجهاز ينظف 20 م² في 9 دقائق فقط. (1)
بفضل التنقية ثلاثية المراحل التي تضم فلتر NanoProtect HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، يمكن التقاط 99,97% من الجسيمات الصغيرة جدًا بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون (3)، لحمايتك من جسيمات PM2.5 والبكتيريا وغبار الطلع والغبار ووبر الحيوانات الأليفة والغازات وغيرها من المواد الملوّثة الأخرى. منتج حائز شهادة من المركز الأوروبي لمؤسسة الأبحاث حول الحساسية.
التقاط الرذاذات بما فيها تلك قد تحتوي على فيروسات تصيب الجهاز التنفسي. تم اختبار فعاليته بشكلٍ منفصل من قِبل airmid health-group للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء (2). وتم اختبار فعاليته أيضًا ضد فيروس كورونا (4).
تفحص المستشعرات الهواء 1000 مرة في الثانية لاكتشاف الجسيمات الصغيرة جدًا. وتُبلغك بجودة الهواء في الوقت الحقيقة ثم تختار بذكاء السرعة المناسبة لمنزلك (في الوضع التلقائي).
تخضع أجهزة تنقية الهواء من Philips إلى 170 اختبار كشف إجباري وصارم قبل إخراجها من المصنع. تخضع أيضًا لاختبارات صارمة متعلّقة بالمتانة والعمر الافتراضي، لتشغيل مستمر على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
في وضع النوم، يتم خفت أضواء الشاشة، ويعمل جهاز تنقية الهواء بهدوء تام تقريبًا لتزويدك بهواء نظيف أثناء النوم.
يمكن إطفاء مؤشر جودة الهواء والضوء على واجهة المستخدم و/أو خفته لتفادي الإزعاج الناتج من الضوء.
بفضل تصميم جهاز تنقية الهواء الموفر لاستهلاك الطاقة، يمكن تشغيل الجهاز باستخدام طاقة قصوى تبلغ 56 واط، أي ما يعادل الطاقة التي يستخدمها مصباح قياسي.
يمكنك الاطّلاع على جودة الهواء في منزلك في الوقت الحقيقي بلمح البصر. تعرض الشاشة مستوى مسببات الحساسية وPM2.5 بشكل رقمي، بالإضافة إلى حلقة ألوان بديهية.
تمكّن من مراقبة جودة الهواء والتحكّم بجهاز تنقية الهواء في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق Clean Home+. احصل على تنبيهات عندما تصبح جودة الهواء غير سليمة.
شغّل منتجك في الوضع التلقائي الذكي أو اختر من 5 مستويات سرعة: وضع النوم وسرعة1 وسرعة2 وسرعة 3 والسرعة القصوى، لتحكّم كامل بتدفق الهواء ومستوى الصوت.
يحسب جهاز تنقية الهواء عمر الفلتر بدقة بالاستناد إلى مستوى التلوث ووقت التشغيل. ويُبلغك عندما تحتاج إلى استبدال الفلتر، لصيانة سهلة.
Performance
مدى الاستفادة
موفرة للطاقة
إمكانية الاتصال
الوزن والأبعاد
الصيانة
FY2420/30
FY2422/30