هواء صحي أكثر، على الدوام

إن وضع الاستشعار أثناء الليل هو تقنية جديدة مصممة خصيصًا لغرفة نومك. استمتع براحة البال، إذ تتم مراقبة جودة الهواء باستمرار ويتم تزويدك بهواء نقي أثناء فترة نومك. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز هذا الوضع بالهدوء التام، لمساعدتك وأفراد عائلتك على النوم بشكلٍ أفضل. إكتشف كلّ المميزات