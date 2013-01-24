تنقية فعالة للجسيمات الصغيرة جدًا

للقضاء على 99,5% من الجسيمات الصغير جدًا بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون (أصغر بـ 800 مرة من PM2.5)، بما في ذلك PM2.5، وغبار الطلع، والغبار، ووبر الحيوانات، إلخ.* للقضاء على 99,9% من الفيروسات و99% من البكتيريا. احرص على تنشّق هواء صحي حتى أثناء موسم التلوّث الشديد.