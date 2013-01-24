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اشعر بالأمان، وقُد بأمان
تنتج لمبات مصابيح Vision الأمامية ضوءًا محسّنًا بنسبة 30% مقارنةً مع لمبات السيارات القياسية، وتضمن أداء شعاع ضوء ممتازًا بأسعار تنافسية جدًا مع جودة المعدات الأصلية لمزيد من الأمان والراحة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اشعر بالأمان، وقُد بأمان
تنتج لمبات مصابيح Vision الأمامية ضوءًا محسّنًا بنسبة 30% مقارنةً مع لمبات السيارات القياسية، وتضمن أداء شعاع ضوء ممتازًا بأسعار تنافسية جدًا مع جودة المعدات الأصلية لمزيد من الأمان والراحة. إكتشف كلّ المميزات
اشعر بالأمان، وقُد بأمان
تنتج لمبات مصابيح Vision الأمامية ضوءًا محسّنًا بنسبة 30% مقارنةً مع لمبات السيارات القياسية، وتضمن أداء شعاع ضوء ممتازًا بأسعار تنافسية جدًا مع جودة المعدات الأصلية لمزيد من الأمان والراحة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اشعر بالأمان، وقُد بأمان
تنتج لمبات مصابيح Vision الأمامية ضوءًا محسّنًا بنسبة 30% مقارنةً مع لمبات السيارات القياسية، وتضمن أداء شعاع ضوء ممتازًا بأسعار تنافسية جدًا مع جودة المعدات الأصلية لمزيد من الأمان والراحة. إكتشف كلّ المميزات
طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.
تنتج حلول الإضاءة الخاصة بنا شعاع ضوء قويًا ودقيقًا مع أقصى حد من إخراج الضوء. وتعكس لمبات Vison شعاعًا أطول لمزيد من السلامة والراحة. نحن ننتج باستمرار أفضل حلول الإضاءة وأكثرها فعالية، لأننا نعرف أن مصابيحنا العالية الجودة قد تساهم يومًا في إنقاذ حياة إنسان.
يشكّل الضوء عاملاً أساسيًا في القيادة ويُعدّ الجزء الأول والوحيد في دورة السلامة التي تساعد في الواقع على تجنب وقوع الحوادث. وتعزز Philips الحماية النشطة للسلامة لتجنب وقوع الحوادث من خلال زيادة الرؤية بشكل عام وإنارة الطرقات.
نوصي بشدة بتبديل لمبات المصابيح الأمامية بالأزواج للحصول على أداء ضوء متماثل.
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