الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

86PUT8265/56
التصنيف الإجمالي / 5
  • 4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android 4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android 4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android
    -{discount-value}

    4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

    86PUT8265/56
    التصنيف الإجمالي / 5

    4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

    سواء أكنت تنظّم ليلة عائلية لمشاهدة الأفلام أم تودّ مشاهدة المباراة النهائية، استمتع بجودة صور رائعة وصوت مذهل مهما كانت المناسبة. يجعل هذا التلفزيون كل محتوياتك تنبض بالحياة. إكتشف كلّ المميزات

    4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

    4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

    سواء أكنت تنظّم ليلة عائلية لمشاهدة الأفلام أم تودّ مشاهدة المباراة النهائية، استمتع بجودة صور رائعة وصوت مذهل مهما كانت المناسبة. يجعل هذا التلفزيون كل محتوياتك تنبض بالحياة. إكتشف كلّ المميزات

    4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

    سواء أكنت تنظّم ليلة عائلية لمشاهدة الأفلام أم تودّ مشاهدة المباراة النهائية، استمتع بجودة صور رائعة وصوت مذهل مهما كانت المناسبة. يجعل هذا التلفزيون كل محتوياتك تنبض بالحياة. إكتشف كلّ المميزات

    4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

    4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

    سواء أكنت تنظّم ليلة عائلية لمشاهدة الأفلام أم تودّ مشاهدة المباراة النهائية، استمتع بجودة صور رائعة وصوت مذهل مهما كانت المناسبة. يجعل هذا التلفزيون كل محتوياتك تنبض بالحياة. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل دقة 4K Ultra HD

      4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

      مع Ambilight‏ من 3 جوانب

      • 217 سم (86 بوصة)
      • دعم تنسيقات HDR الأساسية
      • محرك P5 Perfect Picture
      تلفزيون Philips بدقة 4K UHD. صورة HDR زاهية.

      تلفزيون Philips بدقة 4K UHD. صورة HDR زاهية.

      يتوافق تلفزيون Philips بدقة 4K UHD مع كل تنسيقات HDR الأساسية، بما فيها HDR10+‎ وDolby Vision. سواء أكنت تشاهد مسلسلاً رائجًا أم أحدث لعبة فيديو، ستكون الظلال أعمق، والأسطح الساطعة بارزة، والألوان أكثر واقعية.

      محرك P5 من Philips. عرض مثالي، مهما كان المصدر.

      محرك P5 من Philips. عرض مثالي، مهما كان المصدر.

      يوفر محرك P5 من Philips صورة بروعة المحتوى الذي تحبه. تحتوي التفاصيل على المزيد من العمق إلى حد كبير. تبدو الألوان زاهية والبشرة طبيعية في الوقت نفسه. أما التباين فيبدو واضحًا لدرجة أنك ستشعر بكل التفاصيل، والحركة سلسة بطريقة مثالية.

      Dolby Vision وDolby Atmos. صوت وصورة بجودة سينمائية.

      Dolby Vision وDolby Atmos. صوت وصورة بجودة سينمائية.

      يشير دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميّزة من Dolby إلى أن محتوى HDR الذي تشاهده سيتميّز بصوت وصورة حقيقيين إلى حد مذهل. فسواء أكنت تشاهد أحدث مسلسل يتم بثه، أم مجموعة أقراص Blu-Ray، ستستمتع بالتباين والسطوع والألوان التي تعكس نوايا المخرج الأساسية. ويمكنك أن تسمع صوتًا واسعًا بكل تفاصيله وبنقاء وعمق.

      تحكّم صوتي. Google Assistant مضمّن. يعمل مع Alexa.

      تحكّم صوتي. Google Assistant مضمّن. يعمل مع Alexa.

      استخدم صوتك للتحكّم بتلفزيون Philips الذي يعمل بنظام Android. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو العثور على المحتويات والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك للتلفزيون. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية والمتوافقة مع مساعد Google، مثل خفت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة. فقد ولّت أيام البحث عن جهاز التحكّم عن بُعد بالتلفزيون، وأصبح بإمكانك استخدام صوتك للتحكّم بالتلفزيون الذكي من Philips بواسطة الأجهزة الممكّنة لاستخدام Alexa، مثل Amazon Echo. شغّل التلفزيون أو غيّر القناة أو بدّل إلى وحدة التحكّم بالألعاب والمزيد غير ذلك مع Alexa.

      مساعد Google. تحكّم بالتلفزيون باستخدام صوتك.

      مساعد Google. تحكّم بالتلفزيون باستخدام صوتك.

      تحكّم بتلفزيون Android TV من Philips بصوتك. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو البحث عن المحتوى والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك لتلفزيونك. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google، مثل تخفيت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة.

      سحر Ambilight. حصريًا من Philips.

      سحر Ambilight. حصريًا من Philips.

      مع Ambilight من Philips، ستبدو كل لحظة أقرب. تستجيب أضواء LED الذكية المتوفرة حول حافة التلفزيون للحركة على الشاشة وتُصدر وهجًا غامرًا وآسرًا بكل بساطة. اختبره مرة واحدة وستستغرب كيفية الاستمتاع بمشاهدة التلفزيون بدونه.

      DTS Play-Fi. صوت متعدد الغرف.

      DTS Play-Fi. صوت متعدد الغرف.

      يأتي تلفزيون Philips مزوّدًا بـ DTS Play-Fi لتوصيل مكبرات الصوت المتوافقة في أي غرفة. هل لديك مكبرات صوت لاسلكية في المطبخ؟ استمع إلى الأفلام أثناء تحضير وجبة خفيفة، أو تابع التعليق الرياضي أثناء تحضير مشروب للجميع.

      تلفزيون ذكي بكل بساطة بنظام Android.

      أضفِ طابعك الشخصي على تلفزيون Philips بنظام Android. فإذا أردت استخدام Amazon وYouTube فحسب هذا الأسبوع، وNetflix في الأسبوع المقبل، ما من مشكلة. ستسمح لك واجهة واضحة وسهلة بعرض المحتوى الذي تحبّه أولاً. تابع مشاهدة آخر المسلسلات من حيث توقفت في المرة الأخيرة، أو اطّلع على الأفلام الجديدة التي تم إطلاقها بسهولة تامة.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        دقة اللوحة
        3840‏x‏2160
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        محرك Pixel
        محرك P5 Perfect Picture
        تحسين الصورة
        • Ultra Resolution
        • Micro Dimming Pro

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
        • دعم HDR‏، HDR10/ HLG
        • دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        إدخالات فيديو على كل منافذ HDMI
        • دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        • HDR10/HLG ‏(معيار Hybrid Log Gamma)
        • HDR10+/Dolby Vision

      • المعالجة

        قوة المعالجة
        رباعي النواة

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        دعم HEVC
        نعم
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تشغيل الفيديو
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        مؤشر قوة الإشارة
        نعم
        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        4
        عدد USB
        2
        اتصالات لاسلكية
        • Bluetooth 4.2
        • Wi-Fi 802.11ac‏، 2x2، نطاق مزدوج
        توصيلات أخرى
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • خرج سماعة الرأس
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • الهوائي IEC75
        ميزات HDMI
        • 4K
        • قناة إرجاع الصوت
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        HDCP 2.3
        نعم، على كل HDMI

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • WMV9/VC1
        • VP9
        • HEVC‏ (H.265)
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SRT
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.SMI
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • صورة بنطاق 360 درجة
        • HEIF

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد بقوة 220 فولت، ~ 50‏/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • مستشعر الضوء
        • كتم صوت الصورة (للراديو)

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        50 واط
        تحسين الصوت
        • صوت واضح
        • الصوت الذكي
        • ضبط مستوى الصوت التلقائي
        • Dolby Atmos
        تكوين مكبر الصوت
        10 واط (عدد 2) + مضخم صوت 15 واط (عدد 2)

      • الأبعاد

        عرض العلبة
        2101  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        1305  ملليمترًا
        عمق العلبة
        491  ملليمترًا
        تعيين العرض
        1929  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        1107,8  ملليمترًا
        تعيين العمق
        96  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1929  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        1170  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        372  ملليمترًا
        وزن المنتج
        49  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        50,8  كلغ
        الوزن مع التغليف
        68,6  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        600 x‏ 400 مم

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • سلك الطاقة
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        بطاريات مضمّنة
        بطاريتان AAA

      • تلفزيون Android

        حجم الذاكرة (Flash)
        16 غيغابايت*
        نظام التشغيل
        Android TV™ 9 (Pie)‎
        تطبيقات مثبتة مسبقًا
        • أفلام Google play*
        • موسيقى Google play*
        • بحث في Google
        • YouTube
        • Netflix
        • Amazon Prime Video

      • Ambilight

        إصدار Ambilight
        من 3 جوانب
        ميزات Ambilight
        • موسيقى Ambilight
        • AmbiSleep
        • AmbiWakeup
        • Ambilight+Hue مضمّن
        • وضع الألعاب
        • وضع ضوء الاسترخاء
        • تأقلم مع لون الجدار

      • ميزات Smart TV

        المساعد الصوتي*
        • مساعد Google مضمّن
        • جهاز تحكّم عن بُعد مع ميكروفون
        • إمكانية التشغيل مع Alexa

      • تلفزيون ذكي

        تطبيقات SmartTV*
        • Netflix
        • YouTube

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • سلك الطاقة
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريات مضمّنة: بطاريتان AAA

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
          • تجدر الإشارة إلى أن تطبيقات Amazon قد لا تكون متوفرة دائمًا في بلدك. (حاليًا، تعمل تطبيقات Amazon في المملكة المتحدة، وألمانيا، والنمسا فقط)
          • ترتبط وظيفته بتطبيقات ChromeCast built-in والأجهزة الذكية. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحات منتجات ChromeCast built-in.
          • إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.