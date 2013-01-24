مصطلحات البحث
تجربة غامرة بشكل فريد. صورة جميلة تمامًا.
يجمع تلفزيون OLED المذهل هذا بين الصورة الاستثنائية والشبيهة بالواقع وAmbilight من 4 جوانب لتوفير مستوى الحماس نفسه الذي توفره صالات السينما. ومهما كنت تشاهد أو تلعب، ستشعر وكأنك في قلب الحدث من راحة منزلك. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تجربة غامرة بشكل فريد. صورة جميلة تمامًا.
يجمع تلفزيون OLED المذهل هذا بين الصورة الاستثنائية والشبيهة بالواقع وAmbilight من 4 جوانب لتوفير مستوى الحماس نفسه الذي توفره صالات السينما. ومهما كنت تشاهد أو تلعب، ستشعر وكأنك في قلب الحدث من راحة منزلك. إكتشف كلّ المميزات
تجربة غامرة بشكل فريد. صورة جميلة تمامًا.
يجمع تلفزيون OLED المذهل هذا بين الصورة الاستثنائية والشبيهة بالواقع وAmbilight من 4 جوانب لتوفير مستوى الحماس نفسه الذي توفره صالات السينما. ومهما كنت تشاهد أو تلعب، ستشعر وكأنك في قلب الحدث من راحة منزلك. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تجربة غامرة بشكل فريد. صورة جميلة تمامًا.
يجمع تلفزيون OLED المذهل هذا بين الصورة الاستثنائية والشبيهة بالواقع وAmbilight من 4 جوانب لتوفير مستوى الحماس نفسه الذي توفره صالات السينما. ومهما كنت تشاهد أو تلعب، ستشعر وكأنك في قلب الحدث من راحة منزلك. إكتشف كلّ المميزات
مع Ambilight من 4 جوانب من Philips، ستبدو كل لحظة أقرب. تستجيب أضواء LED الذكية المتوفرة حول حافة التلفزيون للحركة على الشاشة وتُصدر وهجًا غامرًا وآسرًا بكل بساطة. اختبره مرة واحدة وستستغرب كيفية الاستمتاع بمشاهدة التلفزيون بدونه.
يوفر معالج P5 من Philips بالذكاء الاصطناعي صورة واقعية جدًا بحيث ستشعر أنه يمكن الدخول إليها. تعالج خوارزمية الذكاء الاصطناعي للتعلّم المعمق صورًا بطريقة مشابهة لدماغ الإنسان. بغضّ النظر عن المحتوى الذي تشاهد، ستحصل على تفاصيل تنبض بالحياة وتباين ولون غني وحركة سلسة.
بفضل تلفزيون OLED من Philips، ستحصل على زاوية مشاهدة أوسع وصورة تنبض بالحياة بشكل فريد. تدرجات أعمق للون الأسود . ألوان أكثر واقعية. تفاصيل مستنسخة بدقة في الظلال والمناطق المشرقة. دعم كل تنسيقات HDR الرئيسية. ستشعر بالقوة الكاملة لكل مشهد.
يشير دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميّزة من Dolby إلى أن محتوى HDR الذي تشاهده سيكون استثنائيًا. استمتع بصورة تعكس نوايا المخرج الأساسية واختبر صوتًا واسعًا يتميّز بمستوى وضوح وعمق حقيقي.
تتّسم كل بوصة من هذا التلفزيون بمظهر وملمس متميّز. سواء أكان الإطار المعدني الرفيع جدًا، أم جهاز التحكّم عن بُعد الناعم والمكسو بالجلد والمزود بمفاتيح بإضاءة خلفية، أم الأقدام المعدنية الثنائية اللون والقابلة للانعكاس والتي يمكنك تركيبها على التلفزيون بطريقتَين، بالاستناد إلى اللون الذي تفضّله.
يقدّم لك تلفزيون Android من Philips المحتوى الذي تريد ومتى تريده. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية لعرض التطبيقات المفضّلة لديك، مما يبسّط بدء بث الأفلام والعروض التي تحبها أو المتابعة من حيث توقفت عن المشاهدة.
يتميّز تلفزيون Philips بأحدث اتصال HDMI 2.1 وينتقل تلقائيًا إلى معدل تأخير منخفض جدًا عند بدء تشغيل لعبة على وحدة التحكّم الخاصة بك. يتم دعم VRR وFreesync للعب سلس وسريع الحركة. يضيف وضع الألعاب في Ambilight الإثارة إلى أجواء الغرفة.
يأتي تلفزيون Philips مزوّدًا بـ DTS Play-Fi لتوصيل مكبرات الصوت المتوافقة في أي غرفة. هل لديك مكبرات صوت لاسلكية في المطبخ؟ استمع إلى الفيلم أثناء تحضير وجبة خفيفة، أو تابع التعليق الرياضي أثناء تحضير مشروب للجميع.
اضغط على زر في جهاز التحكّم عن بُعد للتحدث إلى مساعد Google Assistant. تحكّم بالتلفزيون أو الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google Assistant بصوتك. أو اطلب من Alexa التحكّم بالتلفزيون عبر الأجهزة التي تدعم ميزة Alexa.
يتوافق تلفزيون Philips بدقة 4K UHD مع كل تنسيقات HDR الأساسية، بما فيها Dolby Vision. سواء أكنت تشاهد مسلسلاً رائجًا أم أحدث لعبة فيديو، ستكون الظلال أعمق، والأسطح الساطعة بارزة، والألوان أكثر واقعية.
Ambilight
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
تلفزيون Android
ميزات Smart TV
المعالجة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
إمكانية الاتصال
تطبيقات الوسائط المتعددة
الطاقة
الصوت
الأبعاد
الملحقات