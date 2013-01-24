العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز تحكم عن بُعد
- دليل البدء السريع
- كتيّب المسائل القانونية والأمان
- سلك الطاقة
- كبل توصيل مقبس صغير بإدخال L/R
- كبل توصيل مقبس صغير بـ YPbPr
- حامل التثبيت على الطاولة
- بطاريات مضمّنة: بطاريتان AAA
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4K UHD، LED، تلفزيون بنظام Android
سواء أكنت تنظّم ليلة عائلية لمشاهدة الأفلام أم تودّ مشاهدة المباراة النهائية، استمتع بجودة صور رائعة وصوت مذهل مهما كانت المناسبة. يجعل هذا التلفزيون من سلسلة Performance كل محتوياتك تنبض بالحياة، وهو مزوّد بـ Ambilight لتجربة غامرة لا مثيل لها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
4K UHD، LED، تلفزيون بنظام Android
سواء أكنت تنظّم ليلة عائلية لمشاهدة الأفلام أم تودّ مشاهدة المباراة النهائية، استمتع بجودة صور رائعة وصوت مذهل مهما كانت المناسبة. يجعل هذا التلفزيون من سلسلة Performance كل محتوياتك تنبض بالحياة، وهو مزوّد بـ Ambilight لتجربة غامرة لا مثيل لها. إكتشف كلّ المميزات
4K UHD، LED، تلفزيون بنظام Android
سواء أكنت تنظّم ليلة عائلية لمشاهدة الأفلام أم تودّ مشاهدة المباراة النهائية، استمتع بجودة صور رائعة وصوت مذهل مهما كانت المناسبة. يجعل هذا التلفزيون من سلسلة Performance كل محتوياتك تنبض بالحياة، وهو مزوّد بـ Ambilight لتجربة غامرة لا مثيل لها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
4K UHD، LED، تلفزيون بنظام Android
سواء أكنت تنظّم ليلة عائلية لمشاهدة الأفلام أم تودّ مشاهدة المباراة النهائية، استمتع بجودة صور رائعة وصوت مذهل مهما كانت المناسبة. يجعل هذا التلفزيون من سلسلة Performance كل محتوياتك تنبض بالحياة، وهو مزوّد بـ Ambilight لتجربة غامرة لا مثيل لها. إكتشف كلّ المميزات
مع Ambilight من Philips، ستنغمس أكثر في الأفلام والألعاب. كذلك، سيصاحب الموسيقى عرض ضوئي وستبدو شاشتك أكبر مما هي عليه. تقوم أضواء LED الذكية الموجودة حول حواف التلفزيون بإرسال الألوان المعروضة على الشاشة وعرضها على الحائط وفي الغرفة في الوقت الحقيقي. فتحصل بالتالي على إضاءة محيطة مثالية وعلى سبب إضافي لتعشق تلفزيونك.
تلفزيون LED ساطع بدقة 4K. صور HDR زاهية. حركة سلسة. يقدّم تلفزيون Philips بدقّة 4K UHD محتوى ينبض بالحياة مع ألوان غنية وتباين حاد. استمتع بصور أعمق، وحركة سلسة، وشاهد الأفلام والعروض وشغّل الألعاب وغيرها بجودة رائعة بغض النظر عن المصدر.
يوفر محرك P5 من Philips صورة بروعة المحتوى الذي تحبه. تحتوي التفاصيل على المزيد من العمق إلى حد كبير. تبدو الألوان زاهية والبشرة طبيعية في الوقت نفسه. أما التباين فيبدو واضحًا لدرجة أنك ستشعر بكل التفاصيل، والحركة سلسة بطريقة مثالية.
يشير دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميّزة من Dolby إلى أن محتوى HDR الذي تشاهده سيتميّز بصوت وصورة حقيقيين إلى حد مذهل. فسواء أكنت تشاهد أحدث مسلسل يتم بثه، أم مجموعة أقراص Blu-Ray، ستستمتع بالتباين والسطوع والألوان التي تعكس نوايا المخرج الأساسية. ويمكنك أن تسمع صوتًا واسعًا بكل تفاصيله وبنقاء وعمق.
تم تصميم تلفزيون Philips للاستفادة من تنسيق الفيديو HDR10+ إلى أقصى حد. فيتم تعديل مستويات التباين واللون والسطوع من إطار إلى آخر. سواء أأردت مشاهدة مسلسل رائج أم الفيلم الضارب الجديد، ستكون الظلال أعمق، والأسطح الساطعة بارزة، والألوان أكثر واقعية.
تخطَّ حدود برمجة التلفزيون التقليدية مع متجر Google Play ومعرض تطبيقات Philips. اختبر مجموعة لامتناهية من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والتطبيقات والألعاب عبر الإنترنت. المزيد من المحتويات التي ستحبّها.
أضفِ طابعك الشخصي على تلفزيون Philips بنظام Android. فإذا أردت استخدام Amazon وYouTube فحسب هذا الأسبوع، وRakuten TV وNetflix في الأسبوع المقبل، ما من مشكلة. ستسمح لك واجهة واضحة وسهلة بعرض المحتوى الذي تحبّه أولاً. تابع مشاهدة آخر المسلسلات من حيث توقفت في المرة الأخيرة، أو اطّلع على الأفلام الجديدة التي تم إطلاقها بسهولة تامة.
استخدم صوتك للتحكّم بتلفزيون Philips الذي يعمل بنظام Android. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو العثور على المحتويات والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك للتلفزيون. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية والمتوافقة مع مساعد Google، مثل خفت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة. فقد ولّت أيام البحث عن جهاز التحكّم عن بُعد بالتلفزيون، وأصبح بإمكانك استخدام صوتك للتحكّم بالتلفزيون الذكي من Philips بواسطة الأجهزة الممكّنة لاستخدام Alexa، مثل Amazon Echo. شغّل التلفزيون أو غيّر القناة أو بدّل إلى وحدة التحكّم بالألعاب والمزيد غير ذلك مع Alexa.
Ambilight
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
تلفزيون Android
ميزات Smart TV
المعالجة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
إمكانية الاتصال
تطبيقات الوسائط المتعددة
الطاقة
الصوت
الأبعاد
الملحقات