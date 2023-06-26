يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.

إليك التلفزيون الذكي من Philips. سيحسن تلفزيون بدقة 4K من Philips هذا متعة المشاهدة المنزلية! ستحصل على جودة صورة مبهرة، وكل التطبيقات التي تريدها، والألعاب الرائعة. يمكنك كذلك إضافة مكبر صوت عمودي أو مكبرات صوت وإنشاء جهاز العرض السينمائي المنزلي المثالي لك إكتشف كلّ المميزات