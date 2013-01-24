تصميم متميّز. بدءًا من الحامل ووصولاً إلى جهاز التحكّم عن بعد.

تتّسم كل بوصة من هذا التلفزيون بمظهر وملمس متميّز. سواء أكان الإطار المعدني الرفيع جدًا، أم جهاز التحكّم عن بُعد الناعم والمكسو بالجلد والمزود بمفاتيح بإضاءة خلفية، أم الأقدام المعدنية الثنائية اللون والقابلة للانعكاس والتي يمكنك تركيبها على التلفزيون بطريقتَين، بالاستناد إلى اللون الذي تفضّله.