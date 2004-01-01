أبهر جمهورك وأبقِه على اطّلاع بفضل شاشة Q-Line الرقمية من Philips بدقة 4K Ultra HD. فهي تشكّل حلاً للافتات موثوقًا به وسهل التثبيت ومشغّلاً بواسطة Android، بالإضافة إلى أنها جاهزة للاستخدام على Wave لإمكانية الإدارة عن بُعد، وللاستمتاع بإمكانية تحكّم كامل في أي وقت ومن أي مكان.
هذا المنتج لم يعد متاحا
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قم بتوصيل المحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة بفضل مستعرض HTML5 المضمّن. باستخدام المستعرض المستند إلى Chromium، يمكنك تصميم محتوياتك عبر الإنترنت وتوصيل شاشة واحدة أو شبكتك الكاملة. يمكنك أيضًا عرض المحتويات في وضع أفقي أو عمودي بدقة fullHD. ما عليك سوى توصيل الشاشة بالإنترنت باستخدام WiFi أو بواسطة كبل RJ45 للاستمتاع بقوائم التشغيل التي قمت بإنشائها بنفسك.
FailOver. لن تعرض شاشاتك صفحة فارغة على الإطلاق
تُعد FailOver تقنية ثورية بالغة الأهمية للتطبيقات التجارية المتطلبة، تعمد إلى تشغيل نسخ محتويات احتياطية على الشاشة في حال فشل إدخال المصدر أو التطبيق. ما عليك سوى تحديد اتصال إدخال أساسي واتصال FailOver لتصبح جاهزًا للحماية الفورية.
جدولة المحتوى بسهولة من USB أو الذاكرة الداخلية
يمكنك جدولة المحتوى الذي يجب تشغيله من جهاز USB أو الذاكرة الداخلية بسهولة تامة. يتم تنشيط شاشة Philips الاحترافية من وضع الاستعداد لتشغيل المحتوى الذي تريده، ومن ثم تعود إلى وضع الاستعداد بعد الانتهاء.
تفاعل اختياري لمشاركة الشاشة اللاسلكية
شارك الشاشة اللاسلكية باستخدام شبكة Wi-Fi المتوفرة حاليًا لتوصيل الأجهزة بشكل سريع وآمن، أو استخدم جهاز دونجل HDMI الاختياري للإرسال مباشرة على الشاشة من دون الاتصال بشبكتك الآمنة.
معالج SoC مشغّل بواسطة Android. تطبيقات أصلية وتطبيقات على ويب
تم تحسين هذه الشاشات الاحترافية من Philips المتينة والمشغّلة بواسطة منصة Android 10 SoC لتطبيقات Android الأصلية، ويمكنك تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة أيضًا. مرنة وآمنة، وتضمن بقاء مواصفات الشاشة محدّثة لفترة أطول.
استخدم Wave للحصول على نتائج ثورية
أطلق العنان للطاقة والتنوع والذكاء داخل شاشات Q-Line من Philips عن بُعد باستخدام Wave. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل، مع تثبيت وإعداد مبسطَين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة قوائم التشغيل، وتحديد جداول الطاقة. توفير الوقت والطاقة والتأثير البيئي.
المواصفات التقنية
الصورة/الشاشة
حجم الشاشة القطري (قياس متري)
163.9
سم
حجم الشاشة القطري (بوصة)
64.5
بوصة
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
دقة اللوحة
3840 x 2160
دقة البكسل
0,372 x 0,372 مم
الدقة المثلى
3840 × 2160 على 60 هرتز
السطوع
400
cd/m²
ألوان الشاشة
1.07 مليار
نسبة التباين (نموذجي)
1200:1
معدل التباين الديناميكي
500,000:1
زمن الاستجابة (النموذجي)
8
ملي ث
زاوية العرض (أفقية)
178
درجة
زاوية العرض (عمودية)
178
درجة
تحسين الصورة
3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
مسح تدريجي
تحسين التباين الديناميكي
تقنية اللوحة
ADS
نظام التشغيل
Android 10
الضباب
25%
إمكانية الاتصال
إخراج الصوت
وصلة مقاس 3.5 ملم
إدخال الفيديو
USB 2.0 (عدد 2)
DVI-I (عدد 1)
HDMI 2.0 (عدد 2)
USB 3.0 (عدد 1)
إدخال الصوت
مقبس مقاس 3,5 مم
توصيلات أخرى
بطاقة SD صغيرة
OPS
تحكم خارجي
مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
RJ45
الملاءمة
الوضعية
أفقي (18/7)
عمودي (18/7)
مصفوفة متجانبة
لغاية 3 × 3
التحكم بلوحة المفاتيح
مخفية
قابلة للإقفال
إشارة التحكم عن بعد
قابلة للإقفال
التوصيل الحلقي للإشارة
RS232
توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
سهولة التثبيت
الإدخال الذكي
وظائف توفير استهلاك الطاقة
الطاقة الذكية
قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
RS232
RJ45
الصوت
مكبرات صوت مضمّنة
2 × 10 واط (RMS)
الطاقة
مأخذ كهربائي رئيسي
100 - 240 فولت تقريبًا، 50/60 هرتز
استهلاك الطاقة (نموذجي)
134
واط
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
<0,5 واط
ميزات توفير الطاقة
الطاقة الذكية
فئة ملصق الطاقة
G
دقة الشاشة المعتمدة
تنسيقات الكمبيوتر
1024 × 768، 60، 70، 75 هرتز
1152 × 864، 75 هرتز
1280 × 1024، 60 هرتز
1280 × 720، 60 هرتز
1280 × 800، 60 هرتز
1440 × 900، 60 هرتز
1600 × 1200، 60 هرتز
1680 × 1050، 60 هرتز
1920 × 1080، 60 هرتز
3840 × 2160، 60 هرتز، 50 هرتز
720 x 400، 70 هرتز
800×600، 56، 60، 72 ، 75 هرتز
800 × 600، 56 و60 و72 هرتز
832 × 624، 75 هرتز
تنسيقات الفيديو
1080 بكسل، 50، 60 هرتز
2160p، 50، 60 هرتز
1080 بوصة، 50، 60 هرتز
720 بكسل، 50، 60 هرتز
الأبعاد
تعيين العرض
1462,3
ملليمترًا
وزن المنتج
28.5
كلغ
تعيين الارتفاع
837,3
ملليمترًا
تعيين العمق
68,9 مم (العمق عند التركيب على الحائط) / 89,9 مم (العمق على المقبض)
ملليمترًا