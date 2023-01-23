العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز تحكم عن بُعد
- بطاريتان AAA
- حامل التثبيت على الطاولة
- سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
- كتيّب المسائل القانونية والأمان
تلفزيون Ambilight بدقة 4K من Philips مزود بكل الميزات.
إليك التلفزيون الذكي من Philips. سيحسن تلفزيون Ambilight بدقة 4K هذا متعة المشاهدة المنزلية! ستحصل على جودة صورة مبهرة، وكل التطبيقات التي تريدها، والألعاب الرائعة. يمكنك كذلك إضافة مكبر صوت عمودي أو مكبرات صوت وإنشاء جهاز العرض السينمائي المنزلي المثالي لك إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تلفزيون Ambilight بدقة 4K من Philips مزود بكل الميزات.
إليك التلفزيون الذكي من Philips. سيحسن تلفزيون Ambilight بدقة 4K هذا متعة المشاهدة المنزلية! ستحصل على جودة صورة مبهرة، وكل التطبيقات التي تريدها، والألعاب الرائعة. يمكنك كذلك إضافة مكبر صوت عمودي أو مكبرات صوت وإنشاء جهاز العرض السينمائي المنزلي المثالي لك إكتشف كلّ المميزات
تلفزيون Ambilight بدقة 4K من Philips مزود بكل الميزات.
إليك التلفزيون الذكي من Philips. سيحسن تلفزيون Ambilight بدقة 4K هذا متعة المشاهدة المنزلية! ستحصل على جودة صورة مبهرة، وكل التطبيقات التي تريدها، والألعاب الرائعة. يمكنك كذلك إضافة مكبر صوت عمودي أو مكبرات صوت وإنشاء جهاز العرض السينمائي المنزلي المثالي لك إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تلفزيون Ambilight بدقة 4K من Philips مزود بكل الميزات.
إليك التلفزيون الذكي من Philips. سيحسن تلفزيون Ambilight بدقة 4K هذا متعة المشاهدة المنزلية! ستحصل على جودة صورة مبهرة، وكل التطبيقات التي تريدها، والألعاب الرائعة. يمكنك كذلك إضافة مكبر صوت عمودي أو مكبرات صوت وإنشاء جهاز العرض السينمائي المنزلي المثالي لك إكتشف كلّ المميزات
بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، ستبدو صورة أفلامك وبرامجك وألعابك وصوتها مذهلين. شاهد الصور كما أراد أن تراها المخرج، فلا يخيب ظنّك بسبب المشاهد الداكنة جدًا! اسمع كل كلمة بوضوح، واختبر التأثيرات الصوتية وكأنك في قلب الحدث.
ستحصل على صوت تلفزيون رائع وواضح بعد شراء المنتج مباشرة. إذا أردت المزيد، فسيتيح لك نظام الصوت المنزلي اللاسلكي من Philips المزوّد بتقنية DTS Play-Fi الاتصال بمكبرات الصوت العمودية المتوافقة ومكبرات الصوت اللاسلكية في كل أنحاء منزلك في غضون ثوانٍ. يمكنك حتى ابتكار نظام صوت محيط بميزة المسرح المنزلي باستخدام تلفزيون Philips كمكبر صوت مركزي.
يوفر محرك P5 من Philips صورة بروعة المحتوى الذي تحبه. تحتوي التفاصيل على المزيد من العمق إلى حد كبير. تبدو الألوان زاهية والبشرة طبيعية في الوقت نفسه. أما التباين فيبدو واضحًا لدرجة أنك ستشعر بكل التفاصيل، والحركة سلسة بطريقة مثالية.
يسمح لك تلفزيون Ambilight مع HDMI 2.1 بالاستفادة إلى أقصى حد من معدّات الألعاب من الجيل التالي بفضل اللعب العالي الاستجابة والرسومات السلسة. تمكّن من القفز أو الدوران في مساحة ضيّقة أو الانحراف عبر المنعطفات! وهو يدعم كذلك كلا من VRR وFreesync. فيما يعزز وضع الألعاب مع ميزة Ambilight الأجواء الحماسية.
ما الذي تريد مشاهدته؟ يجمع تلفزيون Google الأفلام والبرامج وغيرها من التطبيقات والاشتراكات وينظّمها ك فقط. ستحصل على اقتراحات استنادًا إلى ما يعجبك، ويمكنك حتى استخدام تطبيق Google TV على هاتفك لتحرير قائمة المشاهدة في أثناء التنقل.
Ambilight
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة
تلفزيون Android
المعالجة
ميزات Smart TV
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الطاقة
الصوت
إمكانية الاتصال
ميزات فيديو HDMI مدعومة
تطبيقات الوسائط المتعددة
الأبعاد
الملحقات
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