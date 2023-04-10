مهما كان ما تشاهده. مهما كان ما تشغله.

يقربك تلفزيون OLED بسعره المقبول من كل ما تحبه. تساهم الصورة النابضة بالحياة، وصوت Dolby Atmos، والهالة الغامرة لـ Ambilight في تعزيز مستوى الإثارة وكأنك تشاهد السينما لكل عرض وفلم ولعبة. وكل ذلك من راحة بيتك. إكتشف كلّ المميزات