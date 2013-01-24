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صور تنبض بالحياة. إضاءة سحرية.
بغض النظر عمّا تحبّه، سيتحوّل إلى محتوى ينبض بالحياة بفضل تلفزيون OLED هذا. مزيج يجمع ما بين الصور الواقعية والرائعة والغنية بالتفاصيل وميزة Ambilight الفريدة من Philips لتتحوّل الليلة المخصصة لمشاهدة الأفلام إلى فيلم ضخم بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، سنتنقل إلى عالم جديد كليًا في كل جلسة لعب. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صور تنبض بالحياة. إضاءة سحرية.
بغض النظر عمّا تحبّه، سيتحوّل إلى محتوى ينبض بالحياة بفضل تلفزيون OLED هذا. مزيج يجمع ما بين الصور الواقعية والرائعة والغنية بالتفاصيل وميزة Ambilight الفريدة من Philips لتتحوّل الليلة المخصصة لمشاهدة الأفلام إلى فيلم ضخم بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، سنتنقل إلى عالم جديد كليًا في كل جلسة لعب. إكتشف كلّ المميزات
صور تنبض بالحياة. إضاءة سحرية.
بغض النظر عمّا تحبّه، سيتحوّل إلى محتوى ينبض بالحياة بفضل تلفزيون OLED هذا. مزيج يجمع ما بين الصور الواقعية والرائعة والغنية بالتفاصيل وميزة Ambilight الفريدة من Philips لتتحوّل الليلة المخصصة لمشاهدة الأفلام إلى فيلم ضخم بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، سنتنقل إلى عالم جديد كليًا في كل جلسة لعب. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صور تنبض بالحياة. إضاءة سحرية.
بغض النظر عمّا تحبّه، سيتحوّل إلى محتوى ينبض بالحياة بفضل تلفزيون OLED هذا. مزيج يجمع ما بين الصور الواقعية والرائعة والغنية بالتفاصيل وميزة Ambilight الفريدة من Philips لتتحوّل الليلة المخصصة لمشاهدة الأفلام إلى فيلم ضخم بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، سنتنقل إلى عالم جديد كليًا في كل جلسة لعب. إكتشف كلّ المميزات
مع Ambilight من Philips، ستبدو كل لحظة أقرب. تستجيب أضواء LED الذكية المتوفرة حول حافة التلفزيون للحركة على الشاشة وتُصدر وهجًا غامرًا وآسرًا بكل بساطة. اختبره مرة واحدة وستستغرب كيفية الاستمتاع بمشاهدة التلفزيون بدونه.
يوفر معالج P5 من Philips بالذكاء الاصطناعي صورة واقعية جدًا بحيث ستشعر أنه يمكن الدخول إليها. تعالج خوارزمية الذكاء الاصطناعي للتعلّم المعمق صورًا بطريقة مشابهة لدماغ الإنسان. بغضّ النظر عن المحتوى الذي تشاهد، ستحصل على تفاصيل تنبض بالحياة وتباين ولون غني وحركة سلسة.
مع تلفزيون OLED من Philips، تحصل على زاوية عرض أوسع وصورة نابضة بالحياة بشكل فريد. تدرجات أعمق من اللون الأسود. الألوان أكثر صدقًا. التفاصيل في الظلال والإبرازات مستنسخة بدقة. يتم دعم كل تنسيقات HDR الأساسية. ستشعر بالقوة الكاملة لكل مشهد.
يعني دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميزة من Dolby أن محتوى HDR الذي تشاهده سيبدو رائعًا. ستستمتع بصورة تعكس المقاصد الأصلية للمخرج وتجربة صوت واسع بوضوح وعمق حقيقيين.
يقدّم لك تلفزيون Android من Philips المحتوى الذي تريد ومتى تريده. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية لعرض التطبيقات المفضّلة لديك، مما يبسّط بدء بث الأفلام والعروض التي تحبها أو المتابعة من حيث توقفت عن المشاهدة.
يأتي تلفزيون Philips مزوّدًا بـ DTS Play-Fi لتوصيل مكبرات الصوت المتوافقة في أي غرفة. هل لديك مكبرات صوت لاسلكية في المطبخ؟ استمع إلى الأفلام أثناء تحضير وجبة خفيفة، أو تابع التعليق الرياضي أثناء تحضير مشروب للجميع.
يتوافق التلفزيون بدقة 4K UHD من Philips مع كل تنسيقات HDR الأساسية، بما في ذلك Dolby Vision. سواء كانت سلسلة يجب مشاهدتها أو أحدث لعبة فيديو، فإن الظلال ستكون أعمق. سوف تلمع الأسطح اللامعة. ستكون الألوان أكثر صحة.
تحكّم بتلفزيون Android TV من Philips بصوتك. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو البحث عن المحتوى والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك لتلفزيونك. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google، مثل تخفيت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة.
يتميز تلفزيون Philips بأحدث اتصال HDMI 2.1 ويتحول تلقائيًا إلى إعداد زمن انتقال منخفض للغاية عند بدء تشغيل لعبة على وحدة التحكم الخاصة بك. يتم دعم VRR وFreesync للعب سلس سريع الحركة. يجلب وضع الألعاب في Ambilight التشويق مباشرة إلى الغرفة.
كل شبر من هذا التلفزيون يبدو وكأنه مميز. الإطار المعدني الرقيق للغاية. مساند الألمنيوم الجميلة. أو جهاز التحكم عن بُعد المزود بمفتاح Ambilight بإضاءة خلفية، مما يجعل من السهل تشغيل Ambilight حتى في الظلام.
Ambilight
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
تلفزيون Android
ميزات Smart TV
المعالجة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
إمكانية الاتصال
تطبيقات الوسائط المتعددة
الطاقة
الصوت
الأبعاد
التصميم
الملحقات